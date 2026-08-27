Marini (Honda): «Müssen mehr Speed finden, um es uns leichter zu machen!»

Luca Marini zeigt in der MotoGP-Saison 2026 eine beeindruckende Konstanz. Mit der RC213V erzielte er bei zwölf Events in den Sonntagsrennen neun Top-10-Resultate. Anfang August landete er im Grand Prix in Silverstone auf Platz 9.

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In der WM-Tabelle liegt Marini derzeit mit 86 Punkten auf Position 10, womit er bester Honda-Pilot ist. «Ich bin zufrieden mit der Konstanz, die wir an jedem Wochenende zeigen konnten, und mit der Arbeit, die das Team geleistet hat, um sich bis zum Rennstart am Sonntag weiter zu verbessern», unterstrich der Halbbruder von Valentino Rossi vor dem Aragon-GP.

Verbesserungspotenzial sieht Marini in den Trainingssessions, insbesondere im Qualifying. «Unsere Konstanz war sehr gut, wir müssen aber daran arbeiten, schon früher am Wochenende etwas mehr Speed zu finden, um es uns am Samstag und am Sonntagnachmittag etwas leichter zu machen», meinte der 29-Jährige. «Wenn man sich unseren Speed ansieht, haben wir das Potenzial, näher an die Top-Fahrer heranzukommen, aber wir müssen zu Beginn zu sehr kämpfen.»

2025 war Marini wegen schwerem Crash in Suzuka in Aragon nicht am Start

2025 fand der Große Preis von Aragonien Anfang Juni statt. Luca Marini konnte letztes Jahr verletzungsbedingt nicht teilnehmen. Der Italiener stürzte Ende Mai bei Testfahrten für das 8-Stunden-Rennen von Suzuka mit der Honda CBR1000RR-R SP schwer. Die Liste seiner Verletzungen war lang: Ausgekugelte linke Hüfte, Verletzungen an den Bändern im linken Knie, Brüche des Brustbeins und des linken Schlüsselbeins sowie ein rechtsseitiger Pneumothorax. Marini erholte sich in den darauffolgenden Wochen schnell, auf dem Sachsenring Anfang Juli feierte er sein MotoGP-Comeback.

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«Letztes Jahr habe ich Aragon wegen einer Verletzung verpasst, daher erwarte ich nach 2024 eine deutliche Verbesserung», so Marini. Vor zwei Jahren landete der Honda-Werksfahrer nur auf Rang 17 und damit außerhalb der Punkteränge.