Rückschlag: Ogura (Aprilia) muss den Aragon-GP verletzungsbedingt auslassen

Wie Trackhouse Racing am 26. August mitteilte, hat sich Aprilia-Pilot Ai Ogura beim Training in Japan eine Verletzung an der linken Hand zugezogen. Nach Angaben des Teams wurde bei seiner Ankunft in Europa vor dem Rennwochenende in Aragon festgestellt, dass der Bruch in der Nähe seines linken Daumens operiert werden muss. Der Eingriff wird am Donnerstag in dieser Woche stattfinden.

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Dämpfer für Ogura im Titelkampf

Wegen der Verletzung muss Ogura den Aragon-GP auslassen, was für den schnellen Japaner ein herber Rückschlag ist. Der 25-Jährige befindet sich in der MotoGP-Saison 2026 mitten im Titelkampf. Er liegt derzeit mit 37 Punkten Rückstand auf Aprilia-Kollege Jorge Martin auf Platz 3 in der WM-Tabelle.

Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori wird in Spanien an diesem Wochenende für Ai Ogura einspringen. Ob Ogura im September in Misano wieder auf seine RS-GP steigen wird können, ist ungewiss und hängt vom Heilungsverlauf ab.

