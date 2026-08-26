VR46 Racing: Das sagen die Ducati-Bosse zum Deal mit Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer wird 2027 und 2028 für das MotoGP-Team von Valentino Rossi fahren. Der Spanier freut sich darüber, ab der nächsten Saison mit VR46 und vor allem mit MotoGP-Ikone Rossi zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus ist der 21-Jährige 2027 offizieller Werksfahrer von Ducati, und er wird aktuelles Werksmaterial bekommen. Zur Erinnerung: 2026 ist Aldeguer mit der Vorjahres-Desmosedici unterwegs, wohingegen Gresini-Teamkollege Alex Marquez eine aktuelle GP26 zur Verfügung hat. Aufgrund des neuen Reglements werden die Motorräder 2027 zwar alles neue Prototypen sein, aber als Werksfahrer wird Aldeguer in die Entwicklung des Bikes intensiver eingebunden sein.

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«Fermin verkörpert perfekt Ducatis Vision für die Zukunft des Rennsports: an junge Talente zu glauben und ihre Entwicklung zu fördern, damit sie ihr Potenzial voll entfalten können. Diese Philosophie hat uns im Laufe der Jahre große Freude bereitet, und wir bekennen uns weiterhin voll und ganz dazu», betonte Ducati-CEO Claudio Domenicali. «Von Anfang an haben wir in Fermin einen Fahrer erkannt, der bereit ist, sich einer großen Herausforderung wie der MotoGP zu stellen. Er gab sein Debüt in der Königsklasse bei Ducati und hat sich schnell seinen Platz in der Startaufstellung erobert, womit er bewiesen hat, dass er über alle Qualitäten verfügt, die nötig sind, um auf höchstem Niveau mitzufahren. Ab der nächsten Saison schlägt er ein neues Kapitel beim Pertamina Enduro VR46 Racing Team auf – einem Team, das sich durch die Förderung junger Fahrer auszeichnet und denselben Ehrgeiz und denselben Siegeshunger teilt wie wir. Wir freuen uns sehr darauf, diesen Weg gemeinsam fortzusetzen, und sind fest davon überzeugt, dass Fermin diese neue Chance optimal nutzen wird. Abschließend gilt unser Dank BK8 Gresini Racing dafür, dass sie seit dem MotoGP-Debüt von Fermin an ihn geglaubt haben und für die gemeinsame Arbeit auf diesem Weg, die maßgeblich zu seiner Entwicklung beigetragen und es ihm ermöglicht hat, sein Talent im Rahmen unseres Sportprojekts unter Beweis zu stellen.»

Claudio Domenicali Foto: Gold & Goose Claudio Domenicali © Gold & Goose

Dall'Igna: «Bei Ducati glauben wir fest an sein Potenzial»

Die Vertragsverlängerung mit Aldeguer bestätigt das Vertrauen von Ducati in seine Qualitäten. Wenn Aldeguer in die nächsten beiden Saisons liefert, wird er auch ein Kandidat für das Werksteam Ducati Lenovo sein.

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«Wir freuen uns sehr, die Vertragsverlängerung mit Fermin für die nächsten beiden Saisons bekannt zu geben. Seit seinem Einstieg in die MotoGP hat er außergewöhnliches Talent, eine große Lernfähigkeit und eine Entschlossenheit gezeigt, die uns sofort beeindruckt haben», sagte Ducati-Corse-CEO Gigi Dall’Igna. «Er ist noch ein sehr junger Fahrer, aber sein Potenzial ist enorm, und wir sind überzeugt, dass er noch viel Raum für Weiterentwicklung hat. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, weiter in ihn zu investieren und damit unser Vertrauen in ein Projekt zu bekräftigen, das klar in die Zukunft blickt. Wir glauben, dass das Pertamina Enduro VR46 Racing Team das ideale Umfeld darstellt, um seinen Weg fortzusetzen. In den letzten Jahren hat das Team bewiesen, dass es junge Talente optimal fördern kann und eine wirklich konkurrenzfähige Größe in der Meisterschaft ist. Wir sind sicher, dass Fermin hier alles vorfinden wird, was er braucht, um sich weiterzuentwickeln und wichtige Meilensteine zu erreichen. Bei Ducati glauben wir fest an sein Potenzial.»