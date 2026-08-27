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Ralf Schumacher: Wieso Kimi Antonelli bei Mercedes vor Russell Nummer 1 ist

WM-Leader Kimi Antonelli ist weiter auf Titelkurs: Dritter in Ungarn, Zweiter in den Niederlanden. Für den sechsfachen GP-Sieger Ralf Schumacher ist klar, wer die Nummer 1 bei Mercedes ist.

Formel 1

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
Foto: XPB
Kimi Antonelli
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Der inzwischen 20 Jahre alte Kimi Antonelli hat beim Grossen Preis der Niederlande seinen Vorsprung in der Fahrer-WM ausgebaut: Der Italiener steht bei 242 Punkten, sein Mercedes-Stallgefährte George Russell kommt auf 183 Zähler, also gleich viele wie Ferrari-Star Lewis Hamilton. Auf Platz 4 dann Hungaroring- und Zandvoort-Sieger Lando Norris (159).

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Im Sky-Podcast Backstage Boxengasse hat der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher über die Position von Antonelli und von Russell gesprochen. Der 51-jährige Deutsche hält fest: «Gewiss, Kimi Antonelli hat zwar in den letzten sechs Grands Prix nur einmal gewonnen, aber auch das muss man hervorheben – bei zwölf Starts stand Kimi Antonelli zehn Mal auf dem Podium.»

Ralf Schumacher
Ralf Schumacher
Foto: XPB
Ralf Schumacher
© XPB

Im Artikel erwähnt

«Bei den beiden Rennen, bei denen ihm das nicht gelang, gab es technische Probleme. Antonellis Bilanz ist also schon sehr beeindruckend. Das einzige Risiko sehe ich darin, ob er dieses Niveau halten kann, aber auch das schien an diesem Wochenende in den Niederlanden kein Problem zu sein.»

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Schumacher, WM-Vierter von 2001 und 2002, lobt: «Kimi bringt seine Leistung meist auf den Punkt, leistet solide Arbeit und macht fast keine Fehler. Aus dieser Perspektive ist er ganz klar der bessere Fahrer im Team, und er wird nur noch besser werden. Er ist mit seinen 20 Jahren ja noch weit davon entfernt, sein volles Potenzial auszuschöpfen, wenn man bedenkt, wie wenig Erfahrung er im Vergleich zu anderen hat.»

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«Deshalb ist er meiner Ansicht nach ganz klar die Nummer 1 bei Mercedes. Und ich glaube, Russell hat das verstanden. Ich denke, der Engländer wäre gut beraten, die Situation zu akzeptieren, die Dinge Rennen für Rennen anzugehen und zu versuchen, so stark als möglich zu fahren. Klar muss sein Ziel sein, stärker als Kimi abzuschneiden, aber ich schätze, dass er in Bezug darauf, wie er innerlich mit der Situation umgeht, einen Gang zurückschalten muss.»

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01

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

72

2:04:44,859

1:14,321

31

02

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

72

+11,536

1:14,571

23

03

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

72

+15,906

1:15,393

23

04

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

72

+16,755

1:14,566

14

05

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

72

+17,258

1:14,230

17

06

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

72

+32,332

1:14,303

12

07

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Oracle Red Bull Racing

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

30

72

+1:19,915

1:15,435

6

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27

71

+1 Runde

1:16,048

4

09

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