Verletzung von Ai Ogura (Trackhouse): Es war ein Motocross-Unfall

Die MotoGP-WM geht nach der knapp dreiwöchigen Pause mit einem Paukenschlag weiter. Der japanische WM-Aspirant Ai Ogura hat sich eine Handverletzung zugezogen ( SPEEDWEEK.com berichtete ). Nach Informationen der Trackhouse-Aprilia-Truppe soll es sich um einen Bruch in der Nähe des linken Daumens handeln.

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Am Mittwochabend hieß es, Ogura habe sich beim Training in Japan verletzt. Nach Recherche von SPEEDWEEK.com ist mittlerweile klar: Der WM-Dritte und Assen-Sieger hat sich den Bruch beim Motocross-Training in der Heimat zugezogen.

Operation in Barcelona

Ogura ließ sich jedoch nicht in Japan untersuchen. Der 25-Jährige hat unter Schmerzen die lange Rückreise in seine Wahlheimat Spanien auf sich genommen. In Barcelona wurde Ogura dann von Spezialist Dr. Xavier Mir durchgecheckt.

Ai Ogura wird nun am Donnerstag im Laufe des Tages operiert. Wie lange seine Genesung dauern wird, steht derzeit nicht fest.

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