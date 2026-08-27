ZX-Moto-Star Valentin Debise: Test in Magny-Cours, in China ein Held
Mit dem Wechsel ins Supersport-Team von ZX Moto hat Valentin Debise die Zeiten knapper Kasse hinter sich gelassen. Der sechsfache Saisonsieger hat Sponsoren gewonnen und ist in China ein Star.
Auf internationaler Bühne ist Valentin Debise ein Spätzünder. In der nationalen Meisterschaft hatte der Franzose viele Erfolge gefeiert und lieferte auch mehrere beeindruckende Gaststarts in der Supersport-WM ab, doch weil viele Teams eine Mitgift verlangen und er nur über kleine Sponsoren verfügte, fuhr er seine erste volle Saison erst 2023 im Alter von 31 Jahren im Yamaha-Team GMT94.
Mittlerweile hat sich Debise zu einem der besten Supersport-Fahrer etabliert. Dass er aber ausgerechnet mit dem neuen Hersteller ZX Moto seinen endgültigen Durchbruch schaffte, davon konnte man nicht ausgehen. In der Supersport-WM 2026 hat der mittlerweile 34-Jährige mit dem chinesischen Hersteller sechs Siege eingefahren und belegt nach acht Meetings den zweiten WM-Rang.
Die Erfolge auf der Rennstrecke machen sich für Debise im wahrsten Sinne des Wortes bezahlt: Mit dem Helmhersteller LS2 und dem Technologieunternehmen Honor (beide aus China) hat der ZX-Moto-Pilot zwei potente persönliche Sponsoren gewonnen. Und bei einem Besuch in China wurde Debise wie ein Star empfangen und schrieb Autogramme am Fließband.
Derweil hat ZX Moto Evan Bros mit einem Test in Magny-Cours mit der Vorbereitung auf die letzten vier Saisonrennen begonnen. Mit dem Heimrennen von Debise vom 4. bis 6. September endet die fast zweimonatige Sommerpause der seriennahen Weltmeisterschaft.
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