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Nachfolger von Alberto Puig: So heißt der neue Honda-MotoGP-Teammanager

Mikihiko Kawase wird 2027 neuer MotoGP-Teammanager von Honda HRC Castrol. Alberto Puig wird dem Japaner beratend zur Seite stehen. Davido Brivio übernimmt eine übergeordnete Rolle.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Mikihiko Kawase
Mikihiko Kawase
Foto: HRC
Mikihiko Kawase
© HRC

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Mikihiko Kawase ist derzeit bei HRC der technische Leiter im MotoGP-Projekt. Ab 2027 wird er das Honda-Werksteam leiten – das gab der japanische Hersteller am Donnerstag vor dem Tschechien-GP in Brünn bekannt. Unterstützt wird Kawase vom derzeitigen Teammanager und künftigen Honda-Berater Alberto Puig, der über jahrzehntelange Erfahrung im Grand-Prix-Fahrerlager verfügt.

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«Es ist mir eine Ehre, die Gelegenheit zu haben, ein Team mit einer so langen Geschichte und so vielen Erfolgen zu leiten», freute sich Kawase. «Ich muss mich bei Honda für diese Chance bedanken und auch bei Alberto Puig, der mir bereits seit vielen Jahren ein großartiger Mentor und Berater ist. Die Unterstützung beider wird für den zukünftigen Erfolg des Teams entscheidend sein. 2027 wird ein Meilensteinjahr für die MotoGP sein, mit den größten Änderungen bei den Regeln und Vorschriften seit dem Wechsel der Meisterschaft von Zweitakt- auf Viertaktmotoren. Bei Honda müssen wir weiterhin unser Bestes geben, um stark in diese neue Ära zu starten und wieder an der Spitze mitzukämpfen.»

Mikihiko Kawase: Schon viele Jahre bei Honda

Mikihiko Kawase, der seit 2024 technischer Leiter im MotoGP-Projekt von Honda ist, hat im Laufe seines Lebens im Rennsport eine Vielzahl von Rollen und Aufgaben übernommen. Im Alter von 18 bis 27 Jahren war er in Japan selbst als Rennfahrer aktiv und finanzierte seine Karriere durch Tätigkeiten bei verschiedenen Teileherstellern, bevor er zu Honda kam. Nach seinem Wechsel zu HRC im Jahr 2012 engagierte sich Kawase im Moto3-Projekt und führte Honda 2019 als Large Project Leader (LPL) für die NSF250RW zum Titel. Kurz darauf wechselte der aus der Präfektur Miyazaki stammende Kawase-san in den MotoGP-Bereich des Projekts.

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In den letzten Wochen wurde viel spekuliert, ob Davide Brivio – derzeit Teammanager bei Trackhouse Aprilia – 2027 die Rolle des Honda-MotoGP-Teammanagers übernehmen wird. Somit wird der Italiener im nächsten Jahr bei HRC eine übergeordnete Aufgabe wahrnehmen.

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