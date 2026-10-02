MotoGP, FP1: Marc Marquez 1. – Schlüsselbeinbruch für Takaaki Nakagami

Beim Großen Preis von Japan fehlt Honda-Werksfahrer Joan Mir. Der Spanier leidet an einer mysteriösen Krankheit. Aufgrund von anhaltenden Symptomen hat ihm MotoGP-Chefarzt Dr. Angel Charte eine Ruhepause verordnet. Was Joan Mir hat, steht noch nicht fest bzw. wurde noch nicht kommuniziert. Für ihn greift in Motegi Ex-MotoGP- und Superbike-Pilot Somkiat Chantra an die Stummel der RC213V. In Japan steht neben dem Thailänder, Luca Marini, Johann Zarco und Diogo Moreira ein fünfter Honda-Pilot an der Startline: Testfahrer Takaaki Nakagami tritt beim Heim-GP seines Arbeitgebers mit einer Wildcard an.

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Zurück meldet sich in Motegi KTM-Tech3-Pilot Maverick Vinales. Nach fast drei Monaten Verletzungspause steigt «Top Gun» beim Japan-GP wieder auf seine RC16.

Jorge Martin Foto: Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose

Jorge Martin (Aprilia) reiste als WM-Führender nach Japan. Er hat derzeit 12 Punkte Vorsprung auf Marc Marquez (Ducati). Dritter ist Marco Bezzecchi – mit 42 Zählern Rückstand auf seinen spanischen Teamkollegen.

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Am Freitagvormittag (Ortszeit) fand in Motegi das FP1 der MotoGP-Klasse statt. Zum Start der 45-minütigen Session war der Himmel bewölkt. Auf der Strecke waren noch einige nasse Stellen, weil es in der Früh geregnet hatte. Die Lufttemperatur betrug nur 18 Grad Celsius.

Thema der Woche Nicolo Bulega: Der Nachfolger von Toprak wird in der MotoGP nicht scheitern Der Italiener Nicolo Bulega hat als Erster den Weltmeistertitel in den Klassen Supersport und Superbike gewonnen, ab 2027 fährt er in der MotoGP. Was er diese Saison leistet, sucht seinesgleichen. Weiterlesen TV-Programm Heute Motegi: International Livestream MotoGP World Championship 03.10.2026 - 01:35

Zu Beginn des FP1 hatte Lokalmatador Nakagami einen heftigen Highsider in Kurve 11. Der Japaner stürzte hart auf seine linke Schulter – zu hart, wie sich herausstellte. Nakagami brach sich das linke Schlüsselbein und muss das restliche Wochenende aussetzen. Bitter für Honda: Der Testfahrer hätte in den nächsten Wochen ein dichtes Programm in Sachen Entwicklungsarbeit für das 850er-Bike zu absolvieren gehabt.

Nach 25 Minuten führte Marco Bezzecchi (Aprilia) die Zeitenliste in 1:45,037 min an. Fermin Aldeguer, Pecco Bagnaia, Raul Fernandez und Jorge Martin komplettierten die Top-5.

Wenige Minuten später preschte Marc Marquez auf Rang 4 nach vorn. Die Zeiten waren noch relativ langsam. Zum Vergleich: Den Rundenrekord stellte Bagnaia 2025 in 1:42,911 min auf.

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Zwölf Minuten vor dem Ende zogen die Fahrer das Tempo etwas an. Alex Marquez stellte in 1:44,631 min eine neue Bestzeit auf. Rookie Diogo Moreira fuhr die zweitschnellste Zeit.

Einige Minuten später fuhr Yamaha-Pilot Fabio Quartararo die zweitschnellste Zeit. Dann war es wieder Bezzecchi, der in 1:44,375 min die Bestzeit fuhr. Teamkollege Martin zwar neuer Zweiter.

Marco Bezzecchi Foto: Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose

Zwei Minuten vor dem Ende war es dann der «Martinator», der in 1:44,172 min eine neue Bestzeit fuhr. Marc Marquez setzte sich direkt hinter ihn an die zweite Stelle.

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Kurz bevor die Session beendet war, fuhr MM93 in 1:44,073 min eine neue Bestzeit. Martin, Bezzecchi, Alex Marquez, Zarco, Quartararo, Fernandez, Bagnaia, Di Giannantonio und Acosta komplettierten die Top-10. Toprak Razgatlioglu beendete das erste freie Training in Motegi auf Rang 16.

Für Takaaki Nakagami endete der Heim-GP bereits, bevor er richtig begonnen hatte. Der 34-Jährige erlitt bei seinem heftigen Crash einen Schlüsselbeinbruch.