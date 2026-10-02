Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

MotoGP, FP1: Marc Marquez 1. – Schlüsselbeinbruch für Takaaki Nakagami

Champion Marc Marquez (Ducati) fuhr im FP1 der MotoGP-Klasse in Motegi die Bestzeit. Er setzte sich vor dem Aprilia-Duo Jorge Martin und Marco Bezzecchi durch. Taka Nakagami mit heftigem Highsider.

MotoGP

Marc Marquez
Marc Marquez
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Beim Großen Preis von Japan fehlt Honda-Werksfahrer Joan Mir. Der Spanier leidet an einer mysteriösen Krankheit. Aufgrund von anhaltenden Symptomen hat ihm MotoGP-Chefarzt Dr. Angel Charte eine Ruhepause verordnet. Was Joan Mir hat, steht noch nicht fest bzw. wurde noch nicht kommuniziert. Für ihn greift in Motegi Ex-MotoGP- und Superbike-Pilot Somkiat Chantra an die Stummel der RC213V. In Japan steht neben dem Thailänder, Luca Marini, Johann Zarco und Diogo Moreira ein fünfter Honda-Pilot an der Startline: Testfahrer Takaaki Nakagami tritt beim Heim-GP seines Arbeitgebers mit einer Wildcard an.

Werbung

Werbung

Zurück meldet sich in Motegi KTM-Tech3-Pilot Maverick Vinales. Nach fast drei Monaten Verletzungspause steigt «Top Gun» beim Japan-GP wieder auf seine RC16.

Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Jorge Martin (Aprilia) reiste als WM-Führender nach Japan. Er hat derzeit 12 Punkte Vorsprung auf Marc Marquez (Ducati). Dritter ist Marco Bezzecchi – mit 42 Zählern Rückstand auf seinen spanischen Teamkollegen.

Werbung

Werbung

Am Freitagvormittag (Ortszeit) fand in Motegi das FP1 der MotoGP-Klasse statt. Zum Start der 45-minütigen Session war der Himmel bewölkt. Auf der Strecke waren noch einige nasse Stellen, weil es in der Früh geregnet hatte. Die Lufttemperatur betrug nur 18 Grad Celsius.

TV-Programm

Zu Beginn des FP1 hatte Lokalmatador Nakagami einen heftigen Highsider in Kurve 11. Der Japaner stürzte hart auf seine linke Schulter – zu hart, wie sich herausstellte. Nakagami brach sich das linke Schlüsselbein und muss das restliche Wochenende aussetzen. Bitter für Honda: Der Testfahrer hätte in den nächsten Wochen ein dichtes Programm in Sachen Entwicklungsarbeit für das 850er-Bike zu absolvieren gehabt.

Nach 25 Minuten führte Marco Bezzecchi (Aprilia) die Zeitenliste in 1:45,037 min an. Fermin Aldeguer, Pecco Bagnaia, Raul Fernandez und Jorge Martin komplettierten die Top-5.

Wenige Minuten später preschte Marc Marquez auf Rang 4 nach vorn. Die Zeiten waren noch relativ langsam. Zum Vergleich: Den Rundenrekord stellte Bagnaia 2025 in 1:42,911 min auf.

Werbung

Werbung

Zwölf Minuten vor dem Ende zogen die Fahrer das Tempo etwas an. Alex Marquez stellte in 1:44,631 min eine neue Bestzeit auf. Rookie Diogo Moreira fuhr die zweitschnellste Zeit.

Einige Minuten später fuhr Yamaha-Pilot Fabio Quartararo die zweitschnellste Zeit. Dann war es wieder Bezzecchi, der in 1:44,375 min die Bestzeit fuhr. Teamkollege Martin zwar neuer Zweiter.

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
© Gold & Goose

Zwei Minuten vor dem Ende war es dann der «Martinator», der in 1:44,172 min eine neue Bestzeit fuhr. Marc Marquez setzte sich direkt hinter ihn an die zweite Stelle.

Werbung

Werbung

Kurz bevor die Session beendet war, fuhr MM93 in 1:44,073 min eine neue Bestzeit. Martin, Bezzecchi, Alex Marquez, Zarco, Quartararo, Fernandez, Bagnaia, Di Giannantonio und Acosta komplettierten die Top-10. Toprak Razgatlioglu beendete das erste freie Training in Motegi auf Rang 16.

Für Takaaki Nakagami endete der Heim-GP bereits, bevor er richtig begonnen hatte. Der 34-Jährige erlitt bei seinem heftigen Crash einen Schlüsselbeinbruch.

Takaaki Nakagami
Takaaki Nakagami
Foto: Gold & Goose
Takaaki Nakagami
© Gold & Goose

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 1. Training

Pos
Fahrer
Fahrer
Team
#
Runden
Zeit

01

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

10

1:44,073

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

14

+0,099

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

13

+0,133

04

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

14

+0,261

05

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

LCR Honda

5

14

+0,339

06

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

11

+0,431

07

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

14

+0,589

08

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

13

+0,613

09

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

12

+0,683

10

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

11

+0,711

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM