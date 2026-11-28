Unter wolkenlosem Himmel, aber auf sehr kühlem Asphalt ging es für die MotoGP ins FP2, der letzten Abstimmung direkt vor den beiden letzten Qualifying-Session der Saison 2026. Neben einer erfolgreichen Datensammlung ging es damit auch darum, Material und Körper unversehrt zu lassen.

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Referenz bei den Schlagzeilen des Wochenendes in jeder Hinsicht – Marc Marquez. Der Weltmeister, der die Rennsportwelt am Freitagmorgen vor dem FP1 mit seinem Live-Rücktritt in einen Schockzustand versetzt hatte, hatte Stunden später auch auf der Piste die beste Zeit geliefert.

Marc Marquez hielt sich im FP2 zurück Foto: Gold and Goose Marc Marquez hielt sich im FP2 zurück © Gold and Goose

Bei lediglich 12 Grad in der Luft ließ es «MM93» zunächst etwas ruhiger angehen. Nach dem ersten Satz gezeiteter Runde tauchte Marquez an sechster Stelle auf. Ganz vorne: Marco Bezzecchi (Aprilia) und Pedro Acosta (KTM). Doch nach nicht einmal zehn Minuten stand Marc Marquez in seinem finalen Samstags-FP2 wieder an der Spitze. Nur zwei Zehntel langsamer – Alex Marquez. Auch Fermin Aldeguer, Pol Espargaro und Honda-Pilot Johann Zarco tauchten wieder in den Top-10 auf.

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Zweigeteilt das Bild im Aprilia-Weltmeisterteam. Während Marco Bezzecchi mit der ersten 1:29er-Zeit wieder die Führung übernahm, fehlte dem «Martinator» auf Rang 15 vor eine volle Sekunde. Die Trackhouse-Piloten Fernandez und Ogura fuhren dazwischen auf 9 und 12. Noch deutete in Valencia nichts auf einen dominanten Aprilia-Durchmarsch hin. Dabei geht es beim Finale noch um die wichtigste höchste Auszeichnung bei den Werken. Um den Titel zu verteidigen, muss Ducati in Valencia neun Punkte aufholen.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Heute Valencia: Qualifying Moto3 MotoGP World Championship 28.11.2026 - 12:35

In den letzten Minuten des FP2 wurde das Bild dann wieder klarer. Bezzecchi drückte die Bestzeit auf 1:29,646 min und Raul Fernandez zog auf P2, vor das Ducati-Duo mit Marc Marquez und Fabio Di Giannantonio. Im Schlussspurt hatte sich der vier Kilometer lange Circuito weiter aufgewärmt. Das Tempo zog noch einmal an. Bezzecchi fand ein weiteres Zehntel. 0,136 s langsamer im FP2 war Red Bull-KTM-Athlet Acosta. Gresini-Pilot Aldeguer gelang die drittbeste Zeit vor Alex Marquez und dem erneut verblüffenden Pol Espargaro – der KTM-Tester landete vor Champion Marc Marquez (7.).