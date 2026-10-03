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Ab 4 Uhr: Wo die Rennen der MotoGP-WM in Japan live zu sehen sind

Am Sonntag finden auf dem Twin Ring Motegi in Japan die Grands Prix der Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP statt. SPEEDWEEK.com gibt eine Übersicht, wann und wo die Rennen gezeigt werden.

MotoGP

Um 7 Uhr findet am Sonntag das MotoGP-Rennen statt
Um 7 Uhr findet am Sonntag das MotoGP-Rennen statt
Foto: Gold & Goose
Um 7 Uhr findet am Sonntag das MotoGP-Rennen statt
© Gold & Goose

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TV-Programm

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Neben der offiziellen Website motogp.com überträgt auch Sky Sport alle 22 Rennwochenenden der MotoGP-WM mit der Königsklasse, der Moto2 und der Moto3. Beide Angebote sind jedoch kostenpflichtig. Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1. Ab 2027 werden dann ausgewählte Rennen in Deutschland im Free-TV auf RTL gezeigt.

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Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden 2026 auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.

Der Große Preis von Japan an diesem Wochenende gehört nicht zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden.

In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Sonntag zeigt ServusTV ab 3.35 Uhr die Rennen aller Klassen live. Seit Freitag ist ServusTV On auf Sendung.

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Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). Am Sonntag überträgt SRF zwei ab 6.50 Uhr das MotoGP-Rennen live. Auch im Stream und in der SRF-Sport-App wird der Grand Prix der Königsklasse am Sonntag live übertragen.

TV-Programm

RSI überträgt auf LA2 am Sonntag ab 3.55 Uhr die Rennen aller Klassen live. Um 20.05 Uhr folgt eine Zusammenfassung des MotoGP-Rennens. RTS2 zeigt am Sonntag ab 6.50 Uhr das MotoGP-Rennen.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.

Zeitplan für den Großen Preis von Japan 2026 (MESZ):

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Sonntag, 4. Oktober:

2.35 – 2.55 Uhr (20 min): MotoGP, Warm-up

4.00 Uhr: Moto3-Rennen (17 Runden)

5.15 Uhr: Moto2-Rennen (19 Runden)

7.00 Uhr: MotoGP-Rennen (24 Runden)

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