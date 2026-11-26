Eine erste bemerkenswerte Karriere gelang dem Ryan Wedding als Snowboarder. Er startete im Weltcup und 2002 an den olympischen Spielen, der Durchbruch an die Weltspitze gelang ihm aber nicht. Danach stieg er über den Cannabisanbau in den Kokainhandel ein und baute ab 2011 in Mexiko ein international tätiges Drogenhandels- und Geldwäsche-Netzwerk auf. In diesem Zusammenhang soll er mehrere Auftragsmorde angeordnet haben. Für die amerikanische Bundespolizei FBI war Wedding einer der zehn meistgesuchten Verbrecher.

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Ende 2025 beschlagnahmte die mexikanische Polizei in Zusammenarbeit mit dem FBI im Rahmen der Jagd nach Wedding eine 62 hochkarätige Motorräder umfassende Motorradsammlung. Kurz darauf stellte sich Wedding auf der US-Botschaft in Mexiko City. Er wurde nach den USA überführt und ist seither in Haft. Der Prozess gegen ihn wird voraussichtlich im Verlaufe von 2027 beginnen.

Die Motorradsammlung umfasst unter anderem die Ducati Desmosedici GP20 von Andrea Dovizioso, die Ducati Desmosedici GP18 von Jorge Lorenzo, die Ducati Desmosedici GP7 von Casey Stoner, eine Moto2-Suter von Marc Marquez, die Ducati Desmosedici GP6 von Loris Capirossi, die Ducati Desmosedici GP11 und GP12 von Valentino Rossi, die Ducati Desmosedici GP15 von Andrea Iannone, eine 125er-Aprilia von Valentino Rossi, die legendäre Ducati 916 von Carl Fogarty, Die Repson-Honda NSR500 von Mick Doohan, weitere 500er-WM-Maschinen sowie weitere ikonische Serienmodelle und historische Rennmaschinen. Schätzwert gemäss FBI: 40 Mio $.

Zweckentfremdet für Geldwäscherei: Rennmaschinen der Motorradgeschichte Foto: FBI Zweckentfremdet für Geldwäscherei: Rennmaschinen der Motorradgeschichte © FBI

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Ob Wedding überhaupt Motorrad fährt, lässt sich nicht in Erfahrung bringen, eine enge Verbindung zur Motorradszene besteht offenbar nicht. Vielmehr investierte er mit einem Netzwerk aus Tarnfirmen und Mittelsmännern Drogengelder in Kryptowährungen, Luxusgüter und Immobilien. Neben Motorrädern wurden Supersportwagen (wie einen Mercedes CLK-GTR Roadster, der auf 12 Mio € geschätzt wird), Schmuck, Uhren und Kunstwerke gekauft.

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Nun versteigerten die mexikanischen Behörden in einer öffentlichen Auktion 57 der 62 Motorräder – zu teilweise lächerlichen Preisen. Die höchsten Einzelpreise erzielten mit umgerechnet 215.000 € Stoners Ducati Desmosedici GP7 und mit 195.000 € eine Honda NSR500 von Mick Doohan. Der Gesamterlös lag mit 5,4 Mio $ (knapp 5 Mio €) weit unter dem Schätzwert.

Von der Sonne verbleichtes Ducati-Rot: Standen die monatelang draussen? Foto: FBI Von der Sonne verbleichtes Ducati-Rot: Standen die monatelang draussen? © FBI

Dafür gibt es mehrere Gründe: Es fehlten die für solche Sammlerstücke erforderlichen Herkunftsnachweise und Echtheitszertifikate. Weiter behauptete Weddings Anwalt im Vorfeld, dass Mexiko zu dieser Auktion nicht berechtigt sei und dass Käufer deshalb mit langwierigen Eigentumsprozessen rechnen müssten. Zudem waren viele Motorräder in desolatem Zustand und entsprachen eher nicht abgeschlossenen Restaurationsprojekten und aus Ersatzteilen zusammengesteckten Ausstellungsmaschinen. Laut Beobachtern hätte die Motorräder ausgesehen, als wären sie einen Sommer lang draussen rumgestanden, in Sonne und Regen.

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Die Auktion fand anonym mit Bieternummern statt, die Namen der Käufer werden «aus Sicherheitsgründen», so die mexikanischen Behören, nicht bekannt gegeben. Gerüchten zufolge kaufte ein amerikanisches Auktionshaus 35 Motorräder. Diese werden wohl bei Auktionen in den USA erneut zum Kauf angeboten. Weitere Bieter waren Museen und private Sammler.