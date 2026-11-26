Nachdem Honda-Pilot Joan Mir die Grands Prix in Katar und Portugal krankheitsbedingt auslassen musste und dort jeweils von Superbike-Ass Jake Dixon vertreten wurde, wird der Spanier beim Saisonfinale in Valencia wieder dabei sein. «Mir hat weiterhin eng mit seinem medizinischen Team zusammengearbeitet, um seinen Gesundheitszustand besser zu verstehen und zu verbessern, und nun die Freigabe erhalten, wieder in den Rennbetrieb zurückzukehren», hieß es in einer offiziellen Mitteilung seitens HRC.

Werbung

Werbung

Somit wird Joan Mir sein vierjähriges Kapitel mit Honda auf der Rennstrecke beenden können – nach einer schwierigen MotoGP-Saison 2026. «Es war ein wirklich kompliziertes Jahr, besonders in der zweiten Hälfte, aber ich bin sehr froh, für ein letztes gemeinsames Rennen wieder auf das Motorrad und zum Honda-HRC-Castrol-Team zurückkehren zu können», meinte der 29-Jährige. «Ich möchte mich ganz besonders beim HRC-Management für die uneingeschränkte und bedingungslose Unterstützung während dieser sehr schwierigen Zeit bedanken. Wir haben gemeinsam einige großartige Momente erlebt, und diese vier Jahre haben mich viel gelehrt, sowohl auf der Rennstrecke als auch abseits davon. Beim Rennsport – wie auch im Leben – geht es darum, die Momente auf dem Weg mit den Menschen und dem Team um einen herum zu genießen. Genau das möchte ich an diesem letzten Wochenende mit Honda genießen. Ein letztes Rennen, das wir gemeinsam genießen können, eine letzte Chance zu zeigen, wie wir gemeinsam gewachsen sind und uns weiterentwickelt haben, und eine letzte Chance, einfach Spaß zu haben.»

Somit wird Joan Mir aller Voraussicht nach auch beim Valencia-Test am 1. Dezember dabei sein können. Dann wird der MotoGP-Weltmeister von 2020 das erste Mal die Gelegenheit haben, die Gresini-Ducati mit 850 ccm zu fahren.

Honda verabschiedet sich auch von der RC213V

Das Honda-Werksteam wird am nächsten Dienstag mit Fabio Quartararo und Diogo Moreira in die 850er-Ära starten. Bevor es so weit ist, lassen die Japaner ihr Motorrad der vergangenen Jahre, die legendäre RC213V, noch einmal hochleben. «Wenn am Sonntag die Zielflagge fällt, bedeutet dies gleichzeitig das Ende der Karriere der Honda RC213V – einer Veteranin von 280 Grands Prix, die Honda-Fahrer zu 86 Rennsiegen und sechs Weltmeistertiteln geführt hat», betonte HRC. Alle sechs WM-Titel holte Marc Marquez.

Werbung

Werbung