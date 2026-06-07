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MotoGP-Live-Ticker Balaton Park: Doppelschlag von Marquez, Aprilia-Drama

Der Lektion von MotoGP-Champion Marc Marquez im Sprint folgte ein Nachschlag im GP. Während «MM93» nicht zu halten war, sorgte Jorge Martin für eine Katastrophe im Aprilia-Lager. Acosta wieder auf P2.

MotoGP

Doppelschlag: Marc Marquez gewann auch den Großen Preis von Ungarn
Doppelschlag: Marc Marquez gewann auch den Großen Preis von Ungarn
Foto: Gold and Goose
Doppelschlag: Marc Marquez gewann auch den Großen Preis von Ungarn
© Gold and Goose

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Zunächst sah es nach dem ersten GP-Sieg von KTM-Pilot Pedro Acosta aus. Doch Marc Marquez ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. In einem harten, aber fairen Duell setzte er sich gegen den Youngster durch. Für das Drama des Tages sorgte Jorge Martin, der sich in Kurve 1 verschätzte und mit Bezzecchi, Di Giannantonio und Fernandez die WM-Spitze abräumte.

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Alles zum Großen Preis von Ungarn der MotoGP im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

26

42:55,325

1:38,313

37

02

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

26

+1,343

1:38,419

29

03

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

26

+11,632

1:38,862

17

04

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

+15,539

1:38,614

13

05

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

+18,669

1:38,992

11

06

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

11

26

+21,794

1:39,275

13

07

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

26

+22,815

1:39,261

9

08

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

43

26

+23,283

1:39,377

8

09

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+24,491

1:38,990

9

10

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

26

+24,601

1:39,198

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