MotoGP-Live-Ticker Balaton Park: Doppelschlag von Marquez, Aprilia-Drama
Der Lektion von MotoGP-Champion Marc Marquez im Sprint folgte ein Nachschlag im GP. Während «MM93» nicht zu halten war, sorgte Jorge Martin für eine Katastrophe im Aprilia-Lager. Acosta wieder auf P2.
Zunächst sah es nach dem ersten GP-Sieg von KTM-Pilot Pedro Acosta aus. Doch Marc Marquez ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. In einem harten, aber fairen Duell setzte er sich gegen den Youngster durch. Für das Drama des Tages sorgte Jorge Martin, der sich in Kurve 1 verschätzte und mit Bezzecchi, Di Giannantonio und Fernandez die WM-Spitze abräumte.
Alles zum Großen Preis von Ungarn der MotoGP im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com
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