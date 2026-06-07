MotoGP-Live-Ticker Balaton Park: Doppelschlag von Marquez, Aprilia-Drama

Zunächst sah es nach dem ersten GP-Sieg von KTM-Pilot Pedro Acosta aus. Doch Marc Marquez ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. In einem harten, aber fairen Duell setzte er sich gegen den Youngster durch. Für das Drama des Tages sorgte Jorge Martin, der sich in Kurve 1 verschätzte und mit Bezzecchi, Di Giannantonio und Fernandez die WM-Spitze abräumte.

Werbung

Werbung

Alles zum Großen Preis von Ungarn der MotoGP im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com