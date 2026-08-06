MotoGP auf dem Red Bull Ring: Weshalb der Termin im September besser ist

Die MotoGP-WM geht an diesem Wochenende mit dem Grand Prix in Silverstone in die zweite Saisonhälfte. Nach den Events in Aragon und Misano steht mit dem Österreich-GP in Spielberg vom 18. bis 20. September noch ein Termin in Europa auf dem Programm – danach startet die Asien- und Australien-Tour. Die Veranstaltung auf dem Red Bull Ring wurde für 2026 erstmals für September angesetzt. Das MotoGP-Event in Spielberg büßte in den letzten Jahren laufend Fans ein. Zum Vergleich: Die Formel 1 zog 2026 über drei Tage 320.000 Menschen ins Aichfeld.

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Mit derartigen Zahlen kann die MotoGP auf dem Red Bull Ring derzeit nicht aufwarten. 2025 wurden knapp 120.000 Fans gezählt – 2024 waren es über drei Tage 150.000 Personen. Es wurden Maßnahmen ergriffen. Der Große Preis von Österreich wurde herausgelöst aus dem August und dem Hochsommer – mit mehr Abstand zu den MotoGP-Events auf dem Sachsenring und in Brünn.

Spannung im WM-Fight könnte helfen

«Wir würden uns freuen, wenn wir noch etwas mehr Zuschauer hätten, das muss man leider so sagen. Wir machen aber alles und haben auch noch Zeit», erklärte Red-Bull-Ring-CEO Thomas Überall gegenüber der Kleinen Zeitung. Der gebürtige Tiroler weiß auch, dass in Sachen Ticket-Verkauf noch viel Potenzial vorhanden ist in den nächsten Wochen angesichts der Spannung im WM-Fight: «Die MotoGP ist derzeit extrem spannend und auch der Titelkampf ist offen. Diesbezüglich könnte der Zeitpunkt ein guter sein, da dann schon eine Entscheidung bei uns in Österreich fallen könnte.»

Mit dem neuen Austragungstermin für die MotoGP-WM im September – zu Beginn des neuen Schuljahres in Österreich – ist Überall zufrieden. «Auf jeden Fall. Wir haben das jetzt einmal versucht und werden nach dem Rennen beurteilen, was es wirklich gebracht hat. Wir sind aber überzeugt, dass es der bessere Termin im Vergleich mit jenem im August ist, da dort die Hochzeit in den Sommerferien ist.»

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Fakt ist: Die MotoGP bringt momentan Spannung und Ausgeglichenheit wie selten zuvor. Vor dem Start der zweiten Saisonhälfte in Silverstone befinden sich acht Piloten innerhalb von 65 Punkten. Die Top-5 in der Tabelle sind aktuell nur durch 24 Zähler getrennt.