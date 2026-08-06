Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur: «Das wird gegen Mercedes nicht reichen»

Ferrari liegt in der Konstrukteurs-WM 2026 auf Rang 2. Teamchef Fred Vasseur (59) ist nicht überzeugt, ob eine Massnahme der FIA für die Italiener reichen wird, um Leader Mercedes einzuholen.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Mercedes gegen Ferrari
Mercedes gegen Ferrari
Foto: XPB
Mercedes gegen Ferrari
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung


Werbung

Werbung

Ferrari muss nach der Sommerpause 72 WM-Punkte gutmachen, um den ersten Konstrukteurs-Pokal seit 2008 zu stemmen. Mercedes führt in der Markenwertung mit 379 Zählern vor Ferrari mit 307.

Fred Vasseur hat nach dem Grossen Preis von Ungarn eine Zwischenbilanz gezogen. In einem Interview mit seinen französischen Landsleuten von AutoHebdo sagt der 59-Jährige über die erste Saisonhälfte: «Es ist ein wenig wie beim Zeugnis in der Schule: ‚Gut, aber hätte es besser machen können.‘ Was wir 2026 zeigen, das ist ein Schritt nach vorne im Vergleich zu 2025, denn wir sind leistungsfähiger.»

Im Artikel erwähnt

«Das Auto ist ziemlich gut, was für das erste Jahr unter einem neuen Reglement nicht selbstverständlich war. Aber Mercedes ist noch immer deutlich voraus, zumindest was den Motor betrifft. Es war zu erwarten, dass es für uns ein Jahr lang schwer werden würde bei der Antriebseinheit. Und angesichts des anfänglichen Rückstands schlagen wir uns recht gut. Natürlich reicht das nicht, denn wir wollen gewinnen.»

Werbung

Werbung

Ferrari arbeitet an einer verbesserten Motoversion, dank des so genannten ADUO, steht für «Additional Development and Upgrade Opportunities», also zusätzliche Entwicklungs- und Upgrade-Möglichkeiten.

TV-Programm

ADUO soll dafür sorgen, dass Motorenhersteller, die im Hintertreffen sind, eine Chance erhalten, ihren Rückstand während der Saison aufzuholen. Ab einem Rückstand von mindestens zwei Prozent beim Verbrenner wird Herstellern Entwicklungsspielraum gewährt.

Aber Vasseur warnt vor zu hohen Erwartungen: «Dank ADUO Mercedes einholen? Ich würde sagen: eher nein. Beim Motor nachleen zu dürfen, das wird uns helfen, gewiss. Wenn man auf Mercedes und Red Bull Powertrains schaut, können wir von einem oder zwei Zehntelsekunden pro Runde Unterschied sprechen, die vom Motor kommen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

  • Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

  4. Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  5. Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien