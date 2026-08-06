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Livestream aus Lettlands Hauptstadt: Speedway-World-Cup und -GP in Riga

Der neue Speedway-WM-Promoter Mayfield bietet den Fans 2026 attraktive Doppelevents. In Riga findet am Freitag das zweite Halbfinale des World-Cups statt, bevor am Samstag der Grand Prix steigt.

Speedway-GP

In Riga sind am Freitag- und Samstagabend zwei hochklassige Rennen
In Riga sind am Freitag- und Samstagabend zwei hochklassige Rennen
Foto: jarek pabijan
In Riga sind am Freitag- und Samstagabend zwei hochklassige Rennen
© jarek pabijan

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Auf der runderneuerten Speedwaybahn im Sportkomplex Bikernieki finden am kommenden Wochenende gleich zwei hochkarätige Veranstaltungen statt, und beide Rennen werden auf Discovery+ live im kostenpflichtigen Stream zu sehen sein. Die Piste in Riga ist nun in den Kurven rund 1,5 Meter breiter und die Überhöhung in den Kurven und auf den Geraden wurden durch den Einbau von rund 1700 Tonnen zusätzlichem Bahnmaterial aus dem benachbarten Estland gesteigert.

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Den ersten Härtetest wird die renovierte Bahn bereits am Freitagabend bestehen müssen, wenn im zweiten Halbfinale zum Speedway-World-Cup der letzte Teilnehmer für das Finale Ende August in Warschau ermittelt wird. Als Favorit gehen die Dänen ins Rennen, die mit Leon Madsen und Anders Thomsen gleich zwei Grand-Prix-Sieger aus der laufenden Saison aufbieten können und mit Michael Jepsen Jensen und Mikkel Michelsen zwei weitere Hochkaräter im Team haben. Komplettiert wird die Mannschaft durch Frederik Jakobsen, der von Teamchef Nicki Pedersen eingesetzt werden kann. Bei den Schweden steht das Comeback von Fredrik Lindgren bevor, der in Riga zunächst für das Drei-Kronen-Team starten und anschließend nach langer Verletzungspause in den Grand Prix zurückkehren wird.

Dreikampf um die WM-Spitze

In der Einzelweltmeisterschaft am Samstagabend hat Titelverteidiger Bartosz Zmarzlik nach dem für seine Verhältnisse schwachen Abschneiden in Lodsch (Lodz) einiges gutzumachen. Der Pole liegt vor Riga punktgleich mit 109 Zählern mit Brady Kurtz zwar immer noch an der Spitze der Wertung, der in bestechender Form fahrende Robert Lambert hat aber bis auf acht Punkte zu ihnen aufgeschlossen. Spannend ist auch, wer es in die Top-7 der Gesamtwertung schafft, die automatisch für den Grand Prix 2027 gesetzt sind. Momentan sind Patryk Dudek auf Platz 5 und Max Fricke auf Rang 8 nur durch sieben Punkte getrennt, zwischen ihn liegen Leon Madsen und Kacper Woryna.

Aufgrund der Zeitverschiebung zwischen der lettischen Hauptstadt und Mitteleuropa, werden alle Übertragungen eine Stunde früher beginnen als gewohnt.

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Der Doppelevent aus Riga im Livestream:

Freitag, 7. August:

17:30 Uhr – World Cup, Semifinale 2

Samstag, 8. August:

13:00 Uhr – Qualifying Lettland-GP

17:40 Uhr – Hauptrennen Lettland-GP

Line-up World-Cup-Qualifikation:

Dänemark: Michael Jepsen Jensen, Leon Madsen, Anders Thomsen, Mikkel Michelsen, Frederik Jakobsen; Teammanager: Nicki Pedersen

Norwegen: Mathias Pollestad, Lasse Fredriksen, Glenn Moi, Truls Kramhaug, Magnus Klipper; Teammanager: Kenneth Klipper Smith

Lettland: Daniils Kolodinskis, Andzejs Lebedevs, Jevgenijs Kostigovs, Francis Gusts, Olegs Mihailovs; Teammanager: Vladimirs Vagels

Schweden: Oliver Berntzon, Timo Lahti, Jacob Thorssell, Fredrik Lindgren, Kim Nilsson; Teammanager: Linus Sundström

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Prag

Manchester Sprint

Manchester/1

Manchester/2

Breslau Sprint

Breslau

Malilla

Lodsch Sprint

Lodsch

Riga

Vojens Sprint

Vojens

Thorn Sprint

Thorn

1.

Bartosz Zmarzlik

109

16

16

-

14

16

-

20

16

-

11

-

-

-

-

-

2.

Brady Kurtz

109

8

18

1

18

20

-

14

14

-

16

-

-

-

-

-

3.

Robert Lambert

101

14

6

3

12

7

3

18

18

-

20

-

-

-

-

-

4.

Michael Jepsen Jensen

80

2

14

-

11

18

-

16

5

-

14

-

-

-

-

-

5.

Patryk Dudek

69

10

5

-

9

5

-

11

11

-

18

-

-

-

-

-

6.

Leon Madsen

65

1

20

-

8

6

-

10

10

-

10

-

-

-

-

-

7.

Kacper Woryna

64

20

11

-

4

9

-

5

6

-

9

-

-

-

-

-

8.

Max Fricke

62

3

7

-

20

12

2

6

4

-

8

-

-

-

-

-

9.

Jack Holder

55

9

12

4

16

14

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

Anders Thomsen

54

-

4

-

10

4

-

12

20

-

4

-

-

-

-

-

11.

Andzejs Lebedevs

49

5

9

-

6

3

1

8

12

-

5

-

-

-

-

-

12.

Jason Doyle

49

11

8

-

7

11

-

2

3

-

7

-

-

-

-

-

13.

Jan Kvech

46

-

3

-

5

10

-

9

7

-

12

-

-

-

-

-

14.

Dominik Kubera

31

7

10

-

-

-

-

3

8

-

3

-

-

-

-

-

15.

Daniel Bewley

18

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Nazar Parnitskiy

17

6

2

-

1

1

-

4

2

-

1

-

-

-

-

-

17.

Kai Huckenbeck

13

-

-

-

2

8

-

-

1

-

2

-

-

-

-

-

18.

Fredrik Lindgren

12

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.

Maciej Janowski

11

-

-

-

-

-

4

7

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

Kim Nilsson

9

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

21.

Tom Brennan

7

-

-

2

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

Piotr Pawlicki

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

23.

Norick Blödorn

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.

Adam Bednar

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

Marcel Kowolik

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

26.

Kevin Wölbert

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.

Nikodem Mikolajczyk

0

-

-

-

-

-

-

0

-

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