Livestream aus Lettlands Hauptstadt: Speedway-World-Cup und -GP in Riga
Der neue Speedway-WM-Promoter Mayfield bietet den Fans 2026 attraktive Doppelevents. In Riga findet am Freitag das zweite Halbfinale des World-Cups statt, bevor am Samstag der Grand Prix steigt.
Auf der runderneuerten Speedwaybahn im Sportkomplex Bikernieki finden am kommenden Wochenende gleich zwei hochkarätige Veranstaltungen statt, und beide Rennen werden auf
Den ersten Härtetest wird die renovierte Bahn bereits am Freitagabend bestehen müssen, wenn im zweiten Halbfinale zum Speedway-World-Cup der letzte Teilnehmer für das Finale Ende August in Warschau ermittelt wird. Als Favorit gehen die Dänen ins Rennen, die mit Leon Madsen und Anders Thomsen gleich zwei Grand-Prix-Sieger aus der laufenden Saison aufbieten können und mit Michael Jepsen Jensen und Mikkel Michelsen zwei weitere Hochkaräter im Team haben. Komplettiert wird die Mannschaft durch Frederik Jakobsen, der von Teamchef Nicki Pedersen eingesetzt werden kann. Bei den Schweden steht das Comeback von Fredrik Lindgren bevor, der in Riga zunächst für das Drei-Kronen-Team starten und anschließend nach langer Verletzungspause in den Grand Prix zurückkehren wird.
Dreikampf um die WM-Spitze
In der Einzelweltmeisterschaft am Samstagabend hat Titelverteidiger Bartosz Zmarzlik nach dem für seine Verhältnisse schwachen Abschneiden in Lodsch (Lodz) einiges gutzumachen. Der Pole liegt vor Riga punktgleich mit 109 Zählern mit Brady Kurtz zwar immer noch an der Spitze der Wertung, der
Aufgrund der Zeitverschiebung zwischen der lettischen Hauptstadt und Mitteleuropa, werden alle Übertragungen eine Stunde früher beginnen als gewohnt.
Der Doppelevent aus Riga im Livestream:
Freitag, 7. August:
17:30 Uhr – World Cup, Semifinale 2
Samstag, 8. August:
13:00 Uhr – Qualifying Lettland-GP
17:40 Uhr – Hauptrennen Lettland-GP
Line-up World-Cup-Qualifikation:
Dänemark: Michael Jepsen Jensen, Leon Madsen, Anders Thomsen, Mikkel Michelsen, Frederik Jakobsen; Teammanager: Nicki Pedersen
Norwegen: Mathias Pollestad, Lasse Fredriksen, Glenn Moi, Truls Kramhaug, Magnus Klipper; Teammanager: Kenneth Klipper Smith
Lettland: Daniils Kolodinskis, Andzejs Lebedevs, Jevgenijs Kostigovs, Francis Gusts, Olegs Mihailovs; Teammanager: Vladimirs Vagels
Schweden: Oliver Berntzon, Timo Lahti, Jacob Thorssell, Fredrik Lindgren, Kim Nilsson; Teammanager: Linus Sundström
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach