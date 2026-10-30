MotoGP Sepang: Jorge Martin gab im Zeittraining auf – Marc Marquez 1.
Jorge Martin (Aprilia) tritt bei der MotoGP in Malaysia mit gebrochenem rechtem Arm an. Nach einem Beinahe-Crash im Zeittraining zog sich der Spanier zurück, will es am Samstag aber wieder versuchen.
Auf die 45 Minuten freies Training am Freitagvormittag folgt in der MotoGP-Klasse am Nachmittag das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den Top-10 gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-2 ins Q2 aufsteigen.
Im freien Training war WM-Leader Marc Marquez (Ducati Lenovo) mit 1:58,912 min klar der Beste, der Spanier fuhr fast eine halbe Sekunde schneller als Marco Bezzecchi (Aprilia) auf Platz 2.
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Bereits nach einer Viertelstunde
Jorge Martin ist
Nach einer Viertelstunde war Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) mit 1:57,982 min bereits fast eine Sekunde schneller als «MM93» am Vormittag, vom Rundenrekord 1:56,337 min (Bagnaia, Ducati, 2024) aber noch deutlich entfernt.
Marc Marquez: Erst Sturz, dann Platz 1!
Nach 16 min hatte Marc Marquez einen Ausrutscher am Eingang von Kurve 15, eine halbe Stunde später katapultierte er sich mit 1:57,000 min auf den Zeitenmonitoren auf Platz 1! Angestachelt vom Husarenritt des 33-Jährigen machte sich der Rest des Feldes auf Zeitenjagd, die Reihenfolge wurde mit jeder absolvierten Runde auf der 5543 Meter langen Piste durcheinandergewürfelt.
Vier Minuten vor Schluss stürzte Enea Bastianini (Tech3 KTM) und sorgte kurzfristig für gelbe Flaggen, 90 sec später crashte Johann Zarco (LCR Honda) in Kurve 7 und kurz darauf Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) in der ersten Kurve. Während sich Bastianini als Siebter in den Top-10 halten konnte, müssen Zarco (11.) und Bagnaia (12.) am Samstagvormittag ins Q1 – Sepang ist gegenüber MEZ sieben Stunden voraus.
Marc Marquez’ Bestzeit hielt bis zum Ende der Session, mit ihm ziehen Bruder Alex, Ogura, Acosta, Di Giannantonio, Bezzecchi, Bastianini, überraschend Vinales, Morbidelli und
Yamaha erlebt in Malaysia erneut ein Waterloo: Als Bester aus dem Quartett landete Alex Rins im auf 21 Mann reduzierten Feld auf Position 14.
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