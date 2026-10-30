Technik-Transfer: Pramac-Yamaha rüstet 2027 auf deutsches Kalex-Chassis um

Die Fahrer-Weltmeisterschaft in der mittleren WM-Kategorie beweist es: Der zahlenmäßig weit überlegene Chassis Ausrüster Kalex – nicht weniger als 20 Moto2-Renner nutzen die deutsche Konstruktion – liegt sportlich auf Augenhöhe mit der italienischen Konkurrenz und Boscoscuro. Vor dem Malaysia-GP trennen Intact-Ass Manuel Gonzalez (Kalex) und WM-Verfolger Izan Guevara (Boscoscuro) 5,5 Punkte. Die Tendenz mit zuletzt drei GP-Siegen in Serie spricht sogar für Guevara.

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Anders das Bild in der Wertung der drei involvierten Hersteller. Mit 111,5 Punkten Vorsprung auf Boscoscuro ist der dominierenden Kalex-Struktur der Hersteller-Titel vier Runden vor Schluss der 2026er-Kampagne nicht mehr zu nehmen. Legt man die Fahrer- und Hersteller-WM nebeneinander, fällt schnell die Ausnahmerolle von Izan Guevara auf.

Mit Ausnahme von Celestino Vietti, der WM-Position 8 hält, spielt im Gesamtstand kein anderer Boscoscuro-Pilot eine Rolle. Noch eher in Erscheinung treten konnte zuletzt immer wieder der dritte Hersteller, Forward Racing. Unter Alex Escrig gelangen mehrere Spitzenresultate.

Sicher ist: 2027 wird sich das Gefüge bei den Herstellern noch stärker in Richtung Kalex verschieben. Denn das Management von Pramac Racing hat sich entschieden, im kommenden zwei Renner mit Kalex-Chassis in die Moto2-WM zu schicken. Während die Piloten mit Alberto Ferrandez und Moto3-Aufsteiger Alvaro Carpe bereits offiziell bestätigt wurden, steht die offizielle Verlautbarung zum Technik-Umstieg noch aus.

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Erfolgreiche Moto2-Mannschaft von Pramac-Yamaha Foto: Gold and Goose Erfolgreiche Moto2-Mannschaft von Pramac-Yamaha © Gold and Goose

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Pramac-Yamaha wurde mit der Saison 2025 in der Moto2 auf komplett neue Füße gestellt, um eine schlüssige Vorstufe für die MotoGP aufzubauen. Die vormals von Yamaha unterstützte Mastercamp-Struktur (mit Kalex-Technik) wurde dafür großteils aufgegeben. Nach zwei Jahren mit der Hardware aus Italien will man sich bei der von Gino Borsoi verantworteten Einheit nun auch an Klassenprimus Kalex orientieren.