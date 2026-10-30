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Technik-Transfer: Pramac-Yamaha rüstet 2027 auf deutsches Kalex-Chassis um

Boscoscuro ist auch 2026 erfolgeich in der Moto2-WM. Pramac-Pilot Izan Guevara nutzt das Chassis aus Italien auf WM-Rang 2. Und doch wird die Yamaha-MotoGP-Nachwuchsstruktur 2027 auf Kalex umrüsten.

Moto2

Pramac-Pilot Alberto Ferrandez
Pramac-Pilot Alberto Ferrandez
Foto: Gold and Goose
Pramac-Pilot Alberto Ferrandez
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Die Fahrer-Weltmeisterschaft in der mittleren WM-Kategorie beweist es: Der zahlenmäßig weit überlegene Chassis Ausrüster Kalex – nicht weniger als 20 Moto2-Renner nutzen die deutsche Konstruktion – liegt sportlich auf Augenhöhe mit der italienischen Konkurrenz und Boscoscuro. Vor dem Malaysia-GP trennen Intact-Ass Manuel Gonzalez (Kalex) und WM-Verfolger Izan Guevara (Boscoscuro) 5,5 Punkte. Die Tendenz mit zuletzt drei GP-Siegen in Serie spricht sogar für Guevara.

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Anders das Bild in der Wertung der drei involvierten Hersteller. Mit 111,5 Punkten Vorsprung auf Boscoscuro ist der dominierenden Kalex-Struktur der Hersteller-Titel vier Runden vor Schluss der 2026er-Kampagne nicht mehr zu nehmen. Legt man die Fahrer- und Hersteller-WM nebeneinander, fällt schnell die Ausnahmerolle von Izan Guevara auf.

Mit Ausnahme von Celestino Vietti, der WM-Position 8 hält, spielt im Gesamtstand kein anderer Boscoscuro-Pilot eine Rolle. Noch eher in Erscheinung treten konnte zuletzt immer wieder der dritte Hersteller, Forward Racing. Unter Alex Escrig gelangen mehrere Spitzenresultate.

Im Artikel erwähnt

Sicher ist: 2027 wird sich das Gefüge bei den Herstellern noch stärker in Richtung Kalex verschieben. Denn das Management von Pramac Racing hat sich entschieden, im kommenden zwei Renner mit Kalex-Chassis in die Moto2-WM zu schicken. Während die Piloten mit Alberto Ferrandez und Moto3-Aufsteiger Alvaro Carpe bereits offiziell bestätigt wurden, steht die offizielle Verlautbarung zum Technik-Umstieg noch aus.

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Erfolgreiche Moto2-Mannschaft von Pramac-Yamaha
Erfolgreiche Moto2-Mannschaft von Pramac-Yamaha
Foto: Gold and Goose
Erfolgreiche Moto2-Mannschaft von Pramac-Yamaha
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Pramac-Yamaha wurde mit der Saison 2025 in der Moto2 auf komplett neue Füße gestellt, um eine schlüssige Vorstufe für die MotoGP aufzubauen. Die vormals von Yamaha unterstützte Mastercamp-Struktur (mit Kalex-Technik) wurde dafür großteils aufgegeben. Nach zwei Jahren mit der Hardware aus Italien will man sich bei der von Gino Borsoi verantworteten Einheit nun auch an Klassenprimus Kalex orientieren.

Das Moto2-Projekt von Luca Boscoscuro steht mit Blick auf 2027 damit vor einer dramatischen Verschlankung. Nach aktuellem Stand werden in naher Zukunft nur noch zwei Motorräder, nämlich jene aus Luca Boscoscuros SpeedRS-Mannschaft im Wettbewerb sein. Denn neben dem Wechsel von Pramac-Yamaha steht zugleich das Aus des zweiten Boscoscuro-Kunden, Marc VDS Racing aus. Auch hier steht die finale Bestätigung aus, doch wie bereits auf SPEEDWEEK.com berichtet, ist die Verschlankung des Moto2-Felds von um zwei Motorräder auf dann 26 Nennungen längst beschlossene Sache.

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