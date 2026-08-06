Partnerschaft verlängert: Die MotoGP-WM gastiert bis 2028 in Silverstone

Die MotoGP und der Silverstone Circuit haben ihre Partnerschaft bis 2028 verlängert. Somit wird der Grand Prix von Großbritannien auch in den nächsten beiden Saisons im Kalender der Motorrad-Weltmeisterschaft verbleiben.

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Die Verkündung der Vertragsverlängerung erfolgte am Donnerstag vor dem Rennwochenende. Laut MotoGP bekräftigt dies «das langfristige Engagement sowohl der MotoGP als auch von Silverstone für eines der legendärsten Events der Meisterschaft und stellt sicher, dass Großbritannien ein Schlüsselmarkt für den Sport bleibt.»

«Großbritannien blickt auf eine lange Tradition im Motorradrennsport zurück und ist nach wie vor einer der wichtigsten Märkte für die MotoGP», betonte MotoGP-CEO Carmelo Ezpeleta. «Seit der Rückkehr nach Silverstone im Jahr 2010 haben wir eine starke Partnerschaft aufgebaut und gemeinsam einige unvergessliche Grand-Prix-Wochenenden in Großbritannien gestaltet. Silverstone bietet eine fantastische Kulisse für die MotoGP. Elf verschiedene Sieger bei den letzten elf Grand Prix auf dieser Rennstrecke zeugen von der Qualität, der Wettbewerbsfähigkeit und der Unvorhersehbarkeit der Rennen dort. Diese Vertragsverlängerung gibt uns die Möglichkeit, weiterhin in die Veranstaltung zu investieren, unsere Präsenz in Großbritannien zu stärken und in den kommenden Jahren noch mehr Mehrwert für unsere Fans, Teams, Partner und Veranstalter zu schaffen.»

Die Vertragsverlängerung würde laut der Ankündigung das gemeinsame Bestreben der MotoGP und von Silverstone widerspiegeln, die Veranstaltung weiter zu verbessern, das Fanerlebnis zu steigern und das Publikum des Sports in ganz Großbritannien und darüber hinaus zu vergrößern.

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«Diese Verlängerung unterstreicht unser Engagement für den Zweirad-Rennsport. Es geht nicht nur darum, einen Vertrag zu unterzeichnen, sondern unsere Vision zu bekräftigen», stellte Silverstone-CEO Stuart Pringle klar. «Silverstone hat seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, die Spitzenveranstaltungen des weltweiten Motorsports auszurichten – von der MotoGP über die Formel 1 bis hin zur FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft. Diese erneuerte Partnerschaft sichert unseren Platz als unangefochtene Heimat des internationalen Spitzenrennsports in Großbritannien. Die Verlängerung unserer Zusammenarbeit ist eine Bestätigung unseres gemeinsamen Engagements, den Fans hier in Großbritannien das ultimative Hochgeschwindigkeitserlebnis zu bieten.»



Weshalb der Vertrag nur für zwei Jahre verlängert wurde und nicht, wie in den meisten Fällen, für fünf, ist nicht bekannt.