Es war alles andere als ein gewöhnlicher MotoGP-Sprint auf jener Strecke, die 2023 erstmals Austragungsort des Formats war. Spannung war durch den zweiten Matchball von MotoGP-Ikone Marc Marquez für den achten Titel in der Königsklasse geboten. Der Ducati-Werksfahrer benötigte vor dem ersten Rennen an der Algarve 14 WM-Punkte. Auch ein Sieg hätte «MM93» den vorzeitigen Titelgewinn gebracht. Im Auge behalten musste Marquez Rivale Jorge Martin. Solang der Aprilia-Pilot zwei Positionen hinter «MM93» ins Ziel fährt, hätten dem Favorit aus Bologna Lager auch ein Achter Platz gereicht, um die WM-Party bereits am Sprint-Samstag anzuzünden.

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Die Ausgangslage aus Sicht von Marquez – perfekt. Lediglich Marco Bezzecchi war im trockenen Q2 schneller, doch mit Platz 2 und Jorge Martin auf 7 und damit nur in Reihe 3, war alles angerichtet für den größten Karriereerfolg des 33-Jährigen.

Weitere Würze lieferte das unbeständige Wetter. Am Samstag wurde der berühmt-berüchtigte Rennkurs mal mehr, mal weniger besprenkelt. Aufgrund einer Schlechtwetterwarnung hatte sich die Organisation dazu entschieden, den womöglich alles entscheidenden Sprint eine halbe Stunde vorzuziehen. 18 Grad Lufttemperatur wurden angezeigt, als sich die 22 Athleten der Königsklasse auf das kurze Rennen über 12 Runden vorbereiteten. Die Strecke war trocken, doch es bewegten sich dunkle Wolken über dem Autodromo.

Neben Bezzecchi und Marquez hatte sich VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio in Reihe 1 gefahren. Drei Marken gingen von Reihe 2 in den Sprint: Aprilia-Pilot Raul Fernandez, Alex Marquez (Ducati) und KTM-Pilot Pedro Acosta. Dahinter dann Jorge Martin, Youngster Aldeguer und Haudegen Johann Zarco.

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Die große Frage, als das Feld um 14.30 Uhr Ortszeit in die Aufwärmrunde ging: Wieviel Risiko geht Marc Marquez ein, um sich mit dem zehnten Titelgewinn bereits am Samstag über Italiens Ikone Valentino Rossi zu erheben?

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen TV-Programm Morgen Portimao: International Livestream MotoGP World Championship 22.11.2026 - 09:55

Pole-Setter Marco Bezzecchi führte nach dem Start Foto: Gold and Goose Photography Pole-Setter Marco Bezzecchi führte nach dem Start © Gold and Goose Photography

Marco Bezzecchi schaffte den perfekten Start und bog vor Raul Fernandez und Marc Marquez ab. Jorge Martin machte zunächst zwei Plätze gut, wurde in den ersten Kurven aber wieder zurückgedrängt. Derweil attackierte Di Giannantonio für Platz 3.

In Runde 3 war Martin wieder an Acosta vorbei, während Bezzecchi und Fernandez an der Spitze davonzogen. Gleichzeitig kamen weiße Flaggen, Feuchtigkeit lag in der Luft als die Piloten die Chance hatte ihre Bikes zu tauschen. Die Aprilia-Piloten hatten schnell eine Sekunde herausgefahren, dahinter ein Pack mit Marc Marquez, Alex, Di Giannantonio, Acosta und Martin. In dieser Konstellation war der WM-Titel zugunsten Rot entschieden.

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In Runde 4 waren mehr Tropfen auf den Linsen der Kameras zu sehen, doch alle Piloten blieben auf der Strecke. Dann musste Diogo Moreira seine LCR-Honda mit einem Defekt abstellen, auch Fermin Aldeguer hatte Probleme, steuerte mit Technik-Problemen die Box an.

Als es in Runde 6 ging lief weiter alles für Marc Marquez. Der Spanier kontrollierte Platz 3, während Martin auf Rang 7 feststeckte. Martin sah Marquez gut eine Sekunde vor sich, konnte aber keine Positionen gutmachen. Ganz vorne hatte sich Marco Bezzecchi eine Sekunde von Fernandez abgesetzt, der Italiener fuhr in eigenen Liga.

Hinter Fernandez ließ Marc Marquez nichts anbrennen, mit Bruder Alex im Rücken. Doch in Runde 8 wurde es spannend. Nach einem Fehler von Di Giannantonio kam Martin auf Platz 6 und näher an Acosta heran. In der selben Runde verlor das Feld auch noch Johann Zarco, der Franzose war als Achter in Kurve 11 gestürzt. Auch Binder flog von seiner KTM.

Raul Fernandez (2.) kam 8,4 sec hinter Marco Bezzecchi ins Ziel Foto: Gold and Goose Photography Raul Fernandez (2.) kam 8,4 sec hinter Marco Bezzecchi ins Ziel © Gold and Goose Photography

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Drei Runden vor der Zielflagge lag Bezzecchi weiter klar in Front. Martin versuchte krampfhaft Acosta einzuholen. Eine weitere Position würde den Titelkampf noch einmal offenhalten. Marc Marquez sicherte Platz 3 vor Alex ab.

Dann das Megadrama für Ducati: Marc Marquez stürzte! Keine zehn Kilometer vor dem WM-Titel warf die Nummer 93 die Ducati in Kurve 7 neben die Piste. Aus und vorbei für die große WM-Party am Samstag! Der siebenfache MotoGP-Weltmeister hatte alles richtig gemacht – und dann doch die Streckenbedingungen falsch eingeschätzt. Leichte Feuchtigkeit – die verrückte MotoGP-Saison war um ein weiteres Kapitel reicher und Stimmung auf der Marquez-Fantribüne in Kurve fiel in sich zusammen.

Marc Marquez besiegte sich selbst Foto: Gold and Goose Marc Marquez besiegte sich selbst © Gold and Goose

Marco Bezzecchi behielt bei einsetzendem Regen die Nerven – «Bez» ging als Sieger über die Linie – und ist damit weiterhin im WM-Titelkampf. Raul Fernandez feierte Platz 2 vor Alex Marquez, Acosta und Jorge Martin auf Platz 5. Damit haben weiterhin drei Fahrer die Chance auf den WM-Titel 2026.

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Alex Marquez (3.) erbte durch den Sturz von Bruder Marc ein Sprint-Podium Foto: Gold and Goose Photography Alex Marquez (3.) erbte durch den Sturz von Bruder Marc ein Sprint-Podium © Gold and Goose Photography

Statt der großen WM-Party in Rot wurde nun wieder im Aprilia-Lager gelagert. Denn mit den Plätzen 1 und 5 heißt der Teamweltmeister 2026 Aprilia Racing. Mit Ogura auf Platz 6 im Sprint waren alle vier RS-GP in den Top-6. In der Hersteller-WM ist es vor dem GP noch spannender – Aprilia verkürzte auf drei Punkte.

In den letzten beiden Runden bei schwierigen Bedingungen fiel Di Giannantonio auf Platz 7 zurück, während Fabio II, Quartararo noch Achter wurde. Der letzte WM-Punkt ging ironischerweise an Ducati-Lenovo-Ersatzfahrer Iker Lecuona.