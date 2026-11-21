Eine halbe Stunde früher als gewohnt ging es in Portugal um die beste Ausgangslage für das GP-Rennen am Sonntag. Eine Schlechtwetterwarnung für den Nachmittag hatten die Organisatoren dazu veranlasst, den Zeitplan zu straffen.

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Aufgepolstert wurde das entscheidende Qualifying der kleinsten Hubraumklasse mit den vier erfolgreichen Youngstern aus dem Q1: CIP-Pilot Adrian Cruces, Teamkollege Scott Ogden, Honda-Asia-Rookie Zen Mitani sowie Ruche Moodley.

Unter grauem Himmel, aber auf trockenem Asphalt, ging es in die entscheidenden 15 Minuten. Qualifying-Spezialist David Almansa führte die Piloten um den Kurs – eine große Gruppe versuchte gleich zu Beginn des Q2 vom Speed des Inact-Piloten zu profitieren. Doch die erste Richtmarke mit 1:47,1 min kam von KTM-Ajo-Pilot Brian Uriarte der als Solist auf der knapp 4,6 km langen Rennstrecke unterwegs war.

Brian Uriarte brillierte mit Startplatz 2 Foto: Gold and Goose Brian Uriarte brillierte mit Startplatz 2 © Gold and Goose

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Kurze Zeit später setzten sich die WM-Chefs in Szene: 1:46,3 min für Maximo Quiles, 1:46,5 min für David Almansa. Der Intact-Pilot hatte weitere Reserven. Mit der ersten 1:45er-Runde gelang es David Almansa die Reifenfolge umzudrehen. Dem überragenden Duo folgten Munoz, Cruces, Uriarte und der WM-Dritte Alvaro Carpe.

Erst sechs Minuten vor der Flagge steuerte David Almansa die Intact-Box für einen frischen Hinterreifen. Das Wetter hielt, als in den letzten drei Minuten die letzten Attacken auf den kleinen 250ern gefahren wurden. Alvaro Carpe (KTM-Ajo) verbesserte sich auf Platz 4. Aussie Kelso war noch eiliger und verdrängte Maximo Quiles kurzzeitig aus Reihe 1. Dann drängten sich Uriarte und David Munoz auf Platz 2 und 3. Quiles war damit von P2 auf 7 zurückgefallen. Überragend – David Almansa. Der Intact-GP-Frontmann setzte in seinem finalen Umlauf ein fettes Ausrufezeichen. Die Nummer 22 zementierte die Pole-Position mit einer Rekordrunde: 1:45,652 min.

Enttäuschend verlief die Qualifying-Sitzung an der Algarve für den Österreicher Leo Rammerstorfer. Auf der Honda der italienischen SIC58-Mannschaft von Paolo Simoncelli blieb dem Rookie aus dem Mühlviertel nur der letzte Startplatz.

Moto3-Champion Quiles holte in Portimao Startplatz 7 Foto: Gold and Goose Moto3-Champion Quiles holte in Portimao Startplatz 7 © Gold and Goose

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