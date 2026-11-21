Fernando Alonso wusste schon vor dem Start des Rennwochenendes in Las Vegas, dass ihn in der Spielerstadt eine besonders grosse Herausforderung erwarten würde. Denn auf der langen Geraden macht sich das Power-Defizit des Honda-Motors seines Aston Martin-Renners besonders deutlich bemerkbar. So war er denn auch nicht verwundert, als das Qualifying auf dem Las Vegas Strip Circuit bereits nach dem ersten Abschnitt gelaufen war.

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Alonso belegte die 19. Position, den 21. Grand Prix der Saison darf er aber von Position 18 in Angriff nehmen, weil er von den Strafversetzungen der Konkurrenz profitiert. Die Laune des zweifachen Champions wurde dadurch aber nicht verbessert, nach dem Aussteigen hielt er gewohnt trocken fest: «Es lief genau so, wie wir es erwartet haben.»

«Wir wussten, dass Monza und Vegas die schlimmsten Pflaster für uns sind, weil sie so lange Geraden haben. Und wir haben auf diesen etwa 2,5 bis 3 Sekunden verloren. In den Kurven waren wir hingegen ziemlich gut bei der Musik, wenn ich ehrlich bin. Im Q1 fehlten mir am Ende etwa 2,8 Sekunden auf die Bestzeit, und das entspricht mehr oder weniger unserem Zeitverlust auf den Geraden», rechnete der 32-fache GP-Sieger vor.

Das Kräftemessen in Las Vegas gehört aber nicht nur deswegen nicht zu seinen Lieblingsrennen, stellte er klar. Auf die Frage, wie sehr er das Rennfahren in Las Vegas liebe, erklärte er schnippisch: «Nicht besonders. Ehrlich gesagt, ist es ziemlich weit weg von Europa und es ist ein langes Rennen. Wir waren vor zwei Wochen in Austin und Mexiko, zwei Stunden entfernt. Und dann sind wir nach Brasilien gereist und anschliessend nach Europa. Wir sind nun für 72 Stunden hierher zurückgekommen und fahren dann wieder nach Europa, weil wir danach das Rennen in Katar fahren. Also, ja, es macht keinen Sinn, das Rennen an diesem Wochenende durchzuführen.»

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Die Fahrt auf dem Las Vegas Strip Circuit entlang der beleuchteten Fassaden sei nett, fügte er in versöhnlichem Ton an. «Aber wir haben alle unterschiedliche Autos und es ist nicht wirklich ein Rennen für uns, sondern eher eine Demofahrt.»