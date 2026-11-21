Vor dem Q2 der MotoGP, in dem die ersten vier Startreihen ausgefahren wurden, änderten sich die Bedingungen in Portimao von Minute zu Minute. Während im FP2 auf nasser Strecke noch Regenreifen gefragt waren, hatte sich bis zum Q1 eine trockene Linie gebildet. Die Piloten rückten auf Slicks aus.

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Wie tückisch die Bedingungen blieben, zeigte Diogo Moreiras heftiger Highsider bei hohem Tempo, der für eine Unterbrechung sorgte. Unmittelbar vor seinem Abflug hatte der LCR-Honda-Pilot mit 1:40,612 min die Bestzeit gesetzt. Gemeinsam mit Ducati-Ersatzpilot Iker Lecuona qualifizierte er sich für das Q2.

Wegen der Q1-Unterbrechung begann das Q2 fünf Minuten später als geplant. Inzwischen war die Strecke beinahe vollständig abgetrocknet. Auf weichen Michelin-Slicks waren die Fahrer von Beginn an deutlich schneller als im Q1 und erreichten niedrige 1:38er-Zeiten.

Marc Marquez nach dem ersten Versuch vorn

Nach der ersten Zeitenjagd führte Marc Marquez (Ducati) das Klassement an. Der WM-Leader lag allerdings nur 0,060 Sekunden vor Marco Bezzecchi (Aprilia), der auf seiner schnellsten Runde noch Fabio di Giannantonio (VR46-Ducati) überholen musste. Pedro Acosta (KTM) reihte sich zunächst auf Platz 3 ein.

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Marc Marquez brillierte im Q2 in Portimao Foto: Gold and Goose Marc Marquez brillierte im Q2 in Portimao © Gold and Goose

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Nach dem Wechsel auf den zweiten Reifensatz leuchteten bei mehreren Fahrern absolute Sektorbestzeiten auf. Jorge Martin lag nach dem ersten Abschnitt auf Bestzeitkurs, verlor im weiteren Rundenverlauf aber Zeit und reihte sich zunächst auf Platz 6 ein.

Marco Bezzecchi mit Fabelrunde auf Pole!

Marc Marquez verbesserte seine Bestmarke, doch diese hielt nur wenige Sekunden: Marco Bezzecchi konterte mit einer Rekordrunde in 1:37,201 min.

Bezzecchis Zeit blieb in der Schlussphase ungefährdet. Der Italiener sicherte sich die Poleposition in Portimao und machte im BMW M Award fünf Punkte auf Marc Marquez gut. Die Entscheidung in der Qualifying-Sonderwertung fällt damit erst beim Saisonfinale in Valencia.

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Marquez setzte noch einmal nach, konnte sich aber nicht mehr steigern. Dem WM-Leader fehlten deutliche 0,494 Sekunden auf Bezzecchi. Fabio di Giannantonio komplettiert mit 0,622 Sekunden Rückstand die erste Startreihe.

Erste Startreihe für Fabio Di Giannantonio Foto: Gold and Goose Erste Startreihe für Fabio Di Giannantonio © Gold and Goose

Jorge Martin nur in der dritten Startreihe

Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia), Alex Marquez (Gresini-Ducati) und Pedro Acosta (KTM) bilden Reihe 2. WM-Herausforderer Jorge Martin fiel auf Platz 7 zurück und nimmt die beiden Portimao-Rennen damit aus der dritten Reihe in Angriff. Neben ihm stehen Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati) und Johann Zarco (LCR-Honda).

Brad Binder (KTM) beendete das Q2 auf Platz 10. Q1-Spitzenreiter Diogo Moreira (LCR-Honda) wurde Elfter, Ducati-Ersatzpilot Iker Lecuona komplettiert die vierte Startreihe.

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Neue Startzeit für den MotoGP-Sprint!

Nach dem Q2 gaben die Verantwortlichen bekannt, dass der MotoGP-Sprint wegen der Wettervorhersage um eine halbe Stunde vorgezogen wird. Der Start ist nun für 15:30 Uhr MEZ statt 16 Uhr MEZ angesetzt.