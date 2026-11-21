«Ihr dürft euch auf ein gutes Rennen gefasst machen», betonte Laurent Mekies im «F1TV»-Interview, als er nach dem Qualifying von Las Vegas auf die Tatsache angesprochen wurde, dass ausgerechnet sein Schützling Max Verstappen und dessen Mercedes-Rivale aus der ersten Startreihe losfahren werden. Denn das Duo, das sich in der Vergangenheit schon gezankt hatte, war sich im dritten freien Training bereits in die Quere gekommen.

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«Wir schauen nicht so sehr in die Vergangenheit», winkte der Red Bull Racing-Teamchef ab, als es um die früheren Wortgefechte der beiden GP-Stars ging. «Aber diese Strecke verfügt über lange Geraden, auf denen der Windschatten eine bedeutende Rolle spielt. Deshalb werden wir ein gutes Rennen sehen, in dem viel gekämpft wird», prophezeite er noch einmal.

Mekies erklärt: Das wird in Las Vegas ein wichtiger Erfolgsfaktor

Über Erfolg und Niederlage werde ein besonderer Faktor entscheiden, ist sich der Franzose sicher: «Die grosse Frage lautet, wie man mit den Reifen umgeht und wie man es schafft, sie ins richtige Arbeitsfenster zu bringen.»

Mit Blick aufs Qualifying, das Verstappen als Zweitschnellster beendete in in dem sein Teamkollege Isack Hadjar die fünftschnellste Runde drehte, fasste der Ingenieur auch zusammen: «Es ist schwer zu sagen, ob es viel besser hätte laufen können. Wir werden von den Plätzen 1 und 4 losfahren und ich denke, das Wichtigste ist, dass unser Auto sehr viel besser funktioniert als noch im dritten Training. Der Dank gebührt einmal mehr der ganzen Mannschaft hier vor Ort und im Werk in Milton Keynes. Sie hat grosse Risiken auf sich genommen und umfassende Änderungen umgesetzt, um das zu erreichen.»

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Laurent Mekies: Gute Noten für Max Verstappen und Isack Hadjar

«Max und Isack haben einen sehr guten Job gemacht, sie waren sehr stark und haben Runde um Runde eine solide Leistung gezeigt. In diesem Abschlusstraining musste man alles gut umsetzen, damit man den Windschatten richtig nutzt», schilderte Mekies.

Und der Teamchef stellte auch den Fahrern ein gutes Zwischenzeugnis aus: «Und mit Max hat es auch sehr gut geklappt, er hat auf einigen entscheidenden Runden davon profitiert. Auch Isack war sehr stark und schnell, aber leider war er am Ende der Führende, als er seinen letzten Versuch unternahm. Und das endete mit der fünftschnellsten Runde, die wir gerne hinnehmen. Ich denke, wir werden bei der Musik sein, und wir konzentrieren uns nun ganz aufs Rennen und darauf, die Reifen ins richtige Temperaturfenster zu bringen. Das wird wahrscheinlich eine der grössten Herausforderungen sein.»