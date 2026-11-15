Harley-Davidson Sprint 440: Einzylinder nun auch für Europa

Als Harley-Davidson im Frühjahr 2023 gemeinsam mit dem indischen Kooperationspartner Hero MotoCorp die X440 präsentierte, war das luftgekühlte Einzylinder-Motorrad spezifisch für den riesigen indischen Absatzmarkt konzipiert. Schon damals wies die Ausstattung mit USD-Gabel, LED-Beleuchtung und serienmässigem ABS jedoch darauf hin, dass diese technische Plattform auch europäische Zulassungsvorschriften erfüllen könnte. Auf der Mailänder Messe EICMA enthüllte die amerikanische Traditionsmarke nun die konsequente Weiterentwicklung für den Weltmarkt: die neue Harley-Davidson Sprint 440.

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Ein Motorrad namens Sprint baute Harley schon einmal: Von 1960 bis 1978 war Harley an der Motorradsparte des italienischen Herstellers Aermacchi beteiligt – zunächst als Teilhaber, später als alleiniger Eigentümer. Von 1961 bis 1974 baute Aermacchi die Sprint mit 250 und 350 ccm, einen Roadster mit dem charakteristischen Motor mit liegendem Viertakt-Einzylinder.

Namensgeber: Aermacchi Sprint, gefertigt von der einstigen Tochterfirma Foto: Harley-Davidson Namensgeber: Aermacchi Sprint, gefertigt von der einstigen Tochterfirma © Harley-Davidson

Die technische Basis der Neuauflage stammt von Hero MotoCorp aus Indien, wobei die für den US-Markt bestimmten Maschinen im Werk in York (Pennsylvania) endmontiert werden. Optisch grenzt sich die Sprint 440 durch eine klassische Cruiser-Silhouette mit 9-Liter-Tropfentank, mittig montierten Fussrasten und einem flach auslaufenden Heck deutlich vom eher roadsterhaften Auftritt der indischen X440 ab.

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Herzstück bleibt der langhubig ausgelegte, luft- und ölgekühlte Einzylindermotor mit 440 ccm, einer obenliegenden Nockenwelle und zwei Ventilen. Das Triebwerk leistet 27 PS bei 6000/min und stemmt ein maximales Drehmoment von 38 Nm bei 4000/min. Die Kraftübertragung übernimmt ein Sechsganggetriebe mit Anti-Hopping-Kupplung. Mit einem Verbrauchswert von 3,1 Litern auf 100 km soll sich die Sprint 440 äusserst sparsam bewegen lassen.

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Ein Cruiser, der nicht durch einen Wasserkühler verunstaltet ist Foto: Harley-Davidson Motor Company Ein Cruiser, der nicht durch einen Wasserkühler verunstaltet ist © Harley-Davidson Motor Company

Auch beim Fahrwerk setzt Harley-Davidson auf unkomplizierte Zugänglichkeit. Das fahrfertige Gewicht beträgt 189 kg, und die Sitzhöhe fällt mit 683 mm ausgesprochen niedrig aus. Vorn arbeitet eine 43er USD-Gabel mit 130 mm Federweg, hinten übernehmen zwei Federbeine mit einstellbarer Vorspannung die Arbeit. Die neuen Zehnspeichen-Gussräder tragen Reifen der Dimensionen 100/90-19 vorn und 150/60-17 hinten. Verzögert wird über eine 320er Bremsscheibe am Vorderrad und eine 240er Scheibe hinten, überwacht von einem Zweikanal-ABS.

Zur Serienausstattung gehören ein rundes 3,5-Zoll-TFT-Farbdisplay, LED-Beleuchtung sowie ein USB-C-Ladeanschluss oberhalb des Scheinwerfers. Auf den Seitendeckeln prangt zudem der «Harley Hare», ein neues Markenmaskottchen in Hasenform, das die Agilität des Leichtgewichts symbolisieren soll. Mit einem Einstiegspreis von 5700 Euro (Schweiz Fr. 5720.-, Österreich 6699 €) positioniert sich die bereits erhältliche und mit Führerschein A2 fahrbare Sprint 440 als preislich attraktiver Einstieg in die Harley-Welt.

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