Katar-Kritik: Carlos Ezpeleta räumt Fehler im Umgang mit den Teams ein

19 der 22 gemeldeten MotoGP-Piloten hatten sich in Sepang gegen einen Start in Katar ausgesprochen. Yamaha blieb dem Grand Prix in Lusail schließlich als einziger Hersteller fern . Das Rennen ging ohne Sicherheitszwischenfälle über die Bühne. Der Streit im Vorfeld beschäftigt den Promoter aber weiter.

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Carlos Ezpeleta verteidigte nach dem Grand Prix am Sonntag in einer kleinen Medienrunde in Doha die Entscheidung für das Rennen. Zugleich räumte er ein, dass die MotoGP besser mit den Beteiligten hätte kommunizieren müssen.

Zu viel Drama und Aufregung vor dem GP?

«Wir hatten die größtmöglichen Zusicherungen, dass wir hierherkommen und den Grand Prix austragen konnten. Sonst wären wir nicht hier», erklärte der stellvertretende Geschäftsführer der MotoGP Sports Entertainment Group. Ezpeleta war bereits am Wochenende des Malaysia-GP nach Doha gereist, um mit den Verantwortlichen vor Ort zu sprechen. Die Behörden und der lokale Veranstalter hätten die sichere Durchführung zugesichert. Für den Fall einer Verschärfung der Lage habe es Notfallpläne gegeben.

Ezpeleta verwies darauf, dass auch andere Sportveranstaltungen in der Region stattgefunden hätten, ohne ähnlich heftige Debatten auszulösen. Der Vergleich greift allerdings zu kurz: Andere Veranstalter kamen zu einer anderen Einschätzung. Die Langstrecken-WM der Sportwagen strich ihre Läufe in Katar und Bahrain, auch das für Lusail geplante Fußballspiel zwischen Argentinien und Spanien wurde abgesagt.

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Ezpeleta gesteht Fehler im Umgang mit den Beteiligten

Nach Ezpeletas Eindruck unterschied sich das Wochenende vor Ort abgesehen von verschärften Sicherheitsvorkehrungen kaum von früheren Ausgaben. Im Umgang mit den Teams und Fahrern sieht er dennoch Verbesserungsbedarf. «Wir haben alle nötigen Vorbereitungen getroffen, außer vielleicht bei der Kommunikation mit den Teams. Daraus lernen wir und werden versuchen, es künftig besser zu machen», sagte Ezpeleta.

Offen bleibt, welche Folgen Yamahas Verzicht hat. Der japanische Hersteller hatte seine Entscheidung mit den eigenen Vorgaben zur Sicherheit der Mitarbeiter begründet. Zu möglichen Vertragsfolgen wollte sich Ezpeleta nicht äußern.

Der Promoter werde mit Yamaha sprechen und eine etwaige Entscheidung anschließend mitteilen. Bei möglichen sportlichen Sanktionen verwies er auf den Motorrad-Weltverband: «Unser Verhältnis zu Yamaha ist geschäftlicher Natur. Für sportliche Fragen ist die FIM zuständig», stellte Ezpeleta klar.

Dass der Grand Prix ohne Sicherheitszwischenfälle verlief, beantwortet die Frage nach dem Umgang mit den Bedenken der Fahrer und Teams nur bedingt. Ezpeleta erläuterte die Zusicherungen und Notfallpläne am Sonntag in Doha. Für die Beteiligten wären diese Informationen vor der Abreise entscheidend gewesen, als sie beurteilen mussten, ob sie nach Katar reisen würden.

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