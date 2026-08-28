Das MotoGP-Event in Aragon: Wo die Trainings und Rennen gezeigt werden
An diesem Wochenende gastiert die MotoGP-WM im MotorLand Aragon. SPEEDWEEK.com gibt einen Überblick, wann und wo die Sessions der Königsklasse, Moto2 und Moto3 mitverfolgt werden können.
Neben der
Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden 2026 auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.
Der Große Preis von Aragonien an diesem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden.
In Österreich sorgt
Die
RSI überträgt auf LA2 am Samstag um 10.45 Uhr das MotoGP-Qualifying live. Ab 12.50 Uhr werden die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie der MotoGP-Sprint gezeigt. Ab 18.15 Uhr folgen Wiederholungen des Moto2-Qualifyings und des Sprintrennens der Königsklasse. Am Sonntag überträgt LA2 ab 10.55 Uhr die Rennen der Klassen Moto3 und Moto2. Um 22.50 Uhr folgt eine Aufzeichnung des MotoGP-Rennens.
RTS2 zeigt am Samstag um 15 Uhr den MotoGP-Sprint. Am Sonntag steigt der Sender um 14.30 Uhr in die Live-Übertragung des MotoGP-Rennens ein.
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.
Zeitplan für den Großen Preis von Aragonien 2026 (MESZ):
Freitag, 28. August:
09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1
09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1
10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1
12.05 – 12.25 Uhr (20 min): Bagger World Cup, FP1
13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice
14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice
15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice
16.25 – 16.45 Uhr (20 min): Bagger World Cup, FP2
Samstag, 29. August:
08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2
09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2
10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2
10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1
11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2
12.10 – 12.30 Uhr (20 min): Bagger World Cup, Qualifying
12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1
13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2
13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1
14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2
15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (11 Runden)
16.10 Uhr: Bagger World Cup, Rennen 1 (8 Runden)
Sonntag, 30. August:
08.55 Uhr: Bagger World Cup, Rennen 2 (8 Runden)
09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
11.00 Uhr: Moto3-Rennen (17 Runden)
12.15 Uhr: Moto2-Rennen (19 Runden)
14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (23 Runden)
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