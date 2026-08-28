Pechvogel Ai Ogura (Aprilia): Operation erledigt – Comeback in Misano?

Die MotoGP-WM nimmt am Freitag im MotorLand Aragon wieder Fahrt auf. Nicht mit dabei sein wird dort Ai Ogura. Der 25-jährige Japaner aus dem Trackhouse-Aprilia-Team hatte sich beim privaten Motocross-Training in seiner Heimat an der Hand einen Bruch im Bereich des linken Daumens zugezogen (SPEEDWEEK.com berichtete).

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Am Donnerstagfrüh wurde Ogura von Dr. Xavier Mir in Barcelona operiert. Die Daumenfraktur des Assen-Siegers wurde dabei vom Experten mit einer Platte und Schrauben fixiert. Über das Wochenende wird die Lage mit dem Chirurgen-Team exakt bewertet. Danach wird anhand dieser Informationen ein detaillierter Reha-Plan für Ogura erstellt.

Davide Brivio Foto: Gold & Goose Davide Brivio © Gold & Goose

Im Team wurde am Donnerstagnachmittag bereits ein Plan für die mögliche Rückkehr des WM-Aspiranten kommuniziert. Demnach gibt es die Hoffnung, dass das Comeback des derzeit WM-Dritten beim Event in Misano Adriatico (11. bis 13. September) von statten gehen könnte. «Das Ziel ist, dass er in Misano zurückkehrt», meinte Trackhouse-Teammanager Davide Brivio. Dies wäre jedenfalls die Idealversion. Vorerst wird Ogura von Aprilia-Testpilot Lorenzo Savadori vertreten.

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Davide Brivio: «Es ist natürlich traurig und enttäuschend, weil wir uns in einer sehr guten Phase befinden»

Auch wenn es mit einem Comeback in Misano klappen würde, könnte die Verletzung Ogura noch längere Zeit beeinträchtigen. «Ich bin zwar kein Arzt, aber aus den Erfahrungen von anderen Fahrern mit derartigen Verletzungen, konnten diese in einigen Wochen wieder fahren. Aber jeder Fall ist anders und es ist noch zu früh, um etwas zu sagen», betonte Brivio.

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Ogura liegt derzeit mit 37 Punkten Rückstand auf Aprilia-Kollege Jorge Martin auf Platz 3 in der WM-Tabelle. Im Titelkampf ist die Verletzung für ihn und auch das Trackhouse-Team ein herber Rückschlag. «Es ist natürlich traurig und enttäuschend, weil wir uns in einer sehr guten Phase befinden – Ai, Raul und das gesamte Team. Es ist schade, dass dies nun unterbrochen wird», haderte Brivio. «In der Meisterschaft verlieren wir natürlich Punkte, aber wir denken nicht allzu sehr darüber nach. In diesem Jahr haben unglücklicherweise alle der vier oder fünf Top-Fahrer irgendwelche Probleme. Das ist Teil des Spiels. Priorität hat jetzt, dass sich Ai so rasch als möglich erholt – sodass wir die restliche Saison genießen können.»