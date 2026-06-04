Pecco Bagnaia vor Ungarn-GP: «Letztes Jahr war es ein Albtraum für mich!»

Am vergangenen Wochenende stand Pecco Bagnaia bei seinem Heim-GP in Mugello auf dem Podium. Er reiste somit mit einem guten Gefühl nach Ungarn, wo an diesem Wochenende das achte Saison-Event stattfindet.

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Letztes Jahr hat der Ducati-Pilot bei der MotoGP-Premiere auf dem Balaton Park Circuit die Ränge 13 und 9 erreicht. «Es wird leicht, das wieder zu schaffen», schmunzelte der Italiener in der Medienrunde. «Ich denke, dieses Jahr passt das Bike besser zu dieser Strecke. Letztes Jahr war es für mich ein Albtraum. Wir hatten Probleme beim Anbremsen und Einlenken. In den Kurven hatten wir große Schwierigkeiten. Dieses Jahr schaut es besser aus – ich kann härter bremsen und das Motorrad besser verzögern. Wenn ich die Bremse löse, geht das Bike normal in die Kurven.»

WAs noch verbessert werden muss bei der Desmosedici

Aprilia ist derzeit das Maß aller Dinge. VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio ist momentan der stärkste Ducati-Pilot. Was geht Bagnaia bei der Performance noch ab, um konstant vorne dabei zu sein? «Letztes Jahr hat Ducati den Weg verloren, und dieses Jahr versuchen wir zurückzubekommen, was wir vorher hatten», erklärte der zweifache MotoGP-Weltmeister. «Im letzten Grand Prix konnten wir vom Samstag auf den Sonntag den Start verbessern – in Zukunft wird es viel besser sein. Wir haben die Balance des Motorrads im Lauf der Zeit stark verändert. Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, wir arbeiten uns Schritt für Schritt nach vorne – es ist nicht einfach, aber wir kommen voran. Der nächste Schritt wird sein, den Hinterrad-Grip zu verbessern – das ist das Einzige, was mir momentan abgeht.»

Apropos Start: Nach den Ereignissen in Barcelona steht im Raum, bei den Motorrädern die Startvorrichtungen (Holeshot-Devices) aus Sicherheitsgründen bereits in dieser Saison zu verbannen, und nicht erst 2027. Es sieht danach aus, dass Ducati beim Holeshot-Device technisch etwas hinter Aprilia zurückgefallen ist. Würde der Wegfall Ducati helfen? «Wenn wir die Devices wegnehmen, wird der Performance-Unterschied zwischen den Motorrädern nicht größer», winkte er ab. «Die Realität ist, dass Honda derzeit bessere Starts hat als wir. Wenn du beim Start in der Nähe einer Honda bist, dann verlierst du deine Position. Ich glaube, dass wir im Vergleich zu 2024 diesbezüglich an Performance verloren haben. Es stimmt zwar, dass wir letztes Jahr gut gestartet sind, aber das Motorrad hatte eine große Wheelie-Neigung – dieses Jahr ist es das Gleiche. Das zu verstehen, ist nicht leicht. Aber nach der Veränderung in der Elektronik, die wir in Mugello am Sonntag vorgenommen haben, hat es besser funktioniert. Vielleicht haben wir ab jetzt bessere Starts.»

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Bagnaia zu möglichem Balaton-Aus: «Nächstes Jahr wird es vermutlich besser»

Die MotoGP-WM gastiert womöglich zum letzten Mal auf dem Balaton Park Circuit. Die langfristigen Pläne in Ungarn drehen sich mehr um eine Rückkehr in die Hauptstadt. In Budapest wird bereits an einer Reaktivierung der Traditionsrennstrecke gearbeitet. Vielen MotoGP-Assen kommen diese Pläne entgegen, denn die enge Piste mit Go-Kart-Charakter mögen nicht viele. Es werden deshalb von den Fahrern auch regelmäßig Bedenken hinsichtlich der Sicherheit geäußert. Ein Kritiker war von Beginn an Pecco Bagnaia. Das Streckenlayout ist unverändert zum letzten Jahr. «Sie haben nichts geändert, da es eine provisorische Strecke ist. Nächstes Jahr werden wir auf eine andere Piste wechseln. Wir werden ein weiteres Mal überleben müssen und nächstes Jahr wird es vermutlich besser», versicherte der Ducati-Werksfahrer.