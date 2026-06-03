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ServusTV: MotoGP und Formel 1 mit sehr guten Zuschauerquoten im Mai

Der Privatsender ServusTV erzielte im Mai dank der Live-Übertragungen der MotoGP- und Formel 1-WM-Events starke Zuschauerquoten und bleibt auf dem österreichischen Privatfernseh-Markt die Nummer 1.

Gino Bosisio

Von

MotoGP

Viele Fans sahen sich am Sonntag das MotoGP-Rennen in Mugello an
Viele Fans sahen sich am Sonntag das MotoGP-Rennen in Mugello an
Foto: Gold & Goose
Viele Fans sahen sich am Sonntag das MotoGP-Rennen in Mugello an
© Gold & Goose

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Der österreichische MotoGP- und Formel 1-Sender ServusTV aus dem Red Bull Media House darf sich über einen starken Mai freuen und behauptet weiter klar die Nummer 1 auf dem Markt der Privatsender in Österreich. Der Monatsmarktanteil für den Salzburger Sender belieft sich auf 4,6 Prozent in der wichtigen Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen. Über die Streaming-Plattform ServusTV ON wurden sechs Millionen Views erzielt sowie 119 Millionen «watched minutes».

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Dazu leistete erneut auch das Angebot im Motorsport einen wesentlichen Beitrag. So war der Formel 1-Grand Prix von Kanada der bisher erfolgreichste Stopp der laufenden Saison. Die Übertragung des Formel 1-Rennens in Kanada am 24. Mai erzielte Marktanteile von 30,2 Prozent in der Altersgruppe der über 12-Jährigen sowie 35,8 Prozent (12 bis 49). Im Schnitt verfolgten 467.000 Zuschauer den Kanada-Grand-Prix zur Prime-Time. ServusTV On verzeichnete gesamt 620.000 Video-Views, 201.000 Video-Views entfielen dabei auf das Rennen. Damit zählte die Übertragung der Formel 1 aus Kanada zum besten Formel 1-Stopp bei ServusTV On im laufenden Jahr.

Auch die MotoGP-WM performt weiter: Das MotoGP-Rennen aus Mugello vom vergangenen Sonntag brachte es auf einen Marktanteil von 23,4 Prozent (12+) und sogar 28,6 Prozent bei den 12- bis 49-jährigen Fans. Im Durchschnitt waren 196.000 TV-Zuschauer mit dabei. Bereits fixiert wurden die Rechte für die MotoGP-WM bis Ende der Saison 2030 – sowohl für ServusTV als auch ServusTV ON. Auch der DFB-Pokal wird bei den Österreichern bis einschließlich der Saison 2029/30 übertragen.

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Die besten Werte der digitalen Plattform ServusTV ON brachten mit 1,2 Millionen Views die MotoGP-Stationen in Le Mans und Barcelona. Die ungarischen und tschechischen Superbike-WM-Events in Balaton und Most erreichten jeweils eine Million Video-Views.

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Übrigens: Auch der Wings for Life World Run zu Gunsten der weltweiten Rückenmarksforschung erzielte bei der 13. Ausgabe die bisher besten Wert mit einem Marktanteil von 9,9 Prozent sowie 70.000 Zuschauern im Durchschnitt während der vier Stunden dauernden Übertragung.

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