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Heftiger Regen weiterhin Spielverderber bei der Tourist Trophy 2026

Das Warten hat zumindest am Mittwoch ein Ende. Nachdem die Geduld in der Rennwoche der Tourist Trophy ein weiteres Mal auf eine harte Probe gestellt wurde, entschied sich die Rennleitung zur Absage.

Helmut Ohner

Von

Road-Racing

Keine Besserung in Sicht, Wetter bleibt trostlos
Keine Besserung in Sicht, Wetter bleibt trostlos
Foto: Ben McCook
Keine Besserung in Sicht, Wetter bleibt trostlos
© Ben McCook

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Die Rennleitung der Tourist Trophy wollte mit einer weiteren Verschiebung solange wie möglich zuwarten, weil es laut Aussage der Meteorologen auf der Isle of Man eine kleine Chance gab, am Mittwochnachmittag wenigstens ein Rennen durchführen zu können. Zwischen den Regenschauern sollte es aufklaren und sogar sonnige Abschnitte geben.

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Doch alle Hoffnungen, dass die Superstock-Piloten auf den Snaefell Mountain Course gehen könnten, wurden wieder einmal zerstört, wie Rennleiter Gary Thompson wissen ließ: «Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen rund um die Rennstrecke und der für den gesamten Tag vorhergesagten weiteren Regenschauer finden heute keine Rennen statt.»

Weil sich durch das anhaltend schlechte Wetter die Bodenverhältnisse extrem verschlechtert haben, muss sogar der Fan-Park hinter der Haupttribüne für den Rest des Tages geschlossen werden, weil der öffentliche Zugang trotz der ergriffenen Maßnahmen nicht möglich ist.

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Jetzt muss einmal mehr an einem neuen Zeitplan gearbeitet werden, denn immerhin gilt es, je zwei Rennen der Klassen Superstock und Sportbike, den zweiten Lauf der Supersport-Kategorie und den Höhepunkt, die Senior-TT, unterzubringen. «Der Rennleiter arbeitet weiterhin eng mit dem Wetterdienst zusammen, um alle Möglichkeiten zu prüfen, die Rennen im weiteren Verlauf der Veranstaltung stattfinden zu lassen.»

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