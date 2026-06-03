Nach Mugello-Pleite: Kann Toprak auf seiner Siegerpiste in Ungarn glänzen?
Toprak Razgatlioglu verlies Mugello mit null Punkten aber einem guten Gefühl. Das MotoGP-Event auf dem Balaton Park Circuit kommt zum richtigen Zeitpunkt – dort dominierte er 2025 in der Superbike-WM.
Nach dem unterhaltsamen MotoGP-Event in Mugello geht es am kommenden Wochenende mit dem Ungarn-GP weiter. Das Streckenlayout des Balaton Park Circuit unterscheidet sich stark von der italienischen Highspeed-Strecke.
Einer, der sich auf den Großen Preis von Ungarn freut, ist MotoGP-Rookie Toprak Razgatlioglu. Der Yamaha-Pilot hat an den engen Kurs nahe dem Plattensee sehr gute Erinnerungen. Letztes Jahr gewann er beim Debüt auf der neuen Strecke in der Superbike-WM alle drei Rennen.
«Vielleicht gefällt diese Art von Streckenlayout nicht jedem MotoGP-Fahrer, aber mir schon.»
Toprak Razgatlioglu
«Ich mag diese Strecke wirklich sehr. Sie ist recht klein, und vielleicht gefällt diese Art von Streckenlayout nicht jedem MotoGP-Fahrer, aber mir schon. Letztes Jahr hatte ich dort ein sehr starkes Wochenende, daher freue ich mich, wieder da zu sein», blickte der Superbike-Weltmeister voraus. «Mit einem MotoGP-Bike wird es eine andere Herausforderung, da die Strecke einen starken Stop-and-Go-Charakter hat. Ich bin aber gespannt, wie sich das Motorrad verhält und wie konkurrenzfähig wir sein können.»
Toprak landete in Mugello auf den Rängen 17 und 16 und holte somit keine WM-Punkte holte. Trotzdem reiste er glücklich aus der Toskana ab, weil er mit seiner Pramac-Crew am Rennsonntag bei der M1 etwas gefunden hatte, das sein Gefühl verbesserte – der Schlüssel lag in der Motorbremse. «Das Positive ist, dass wir in letzter Zeit gute Fortschritte gemacht und einige Lösungen gefunden haben, die mir helfen, mich auf dem Motorrad wohler zu fühlen», unterstrich der 29-Jährige. «Ich hoffe, das Wochenende auf dem Niveau zu beginnen, das wir am Ende von Mugello erreicht haben, und mich dann von Session zu Session weiter verbessern kann.»
Nur darf Toprak auf der Stop-and-Go-Strecke in Ungarn nicht in seinen Superbike-Stil verfallen, denn das würde mit Sicherheit nicht zum Erfolg führen – vor allem nicht mit den Michelin-Reifen.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach