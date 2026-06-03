BMW opferte Topspeed: So wurde die M1000RR für die EWC 2026 effizienter

Beim Saisonauftakt der Langstrecken-Weltmeisterschaft in Le Mans sorgte BMW für Aufsehen. Die M1000RR des Werksteams absolvierte außergewöhnlich lange Stints und verschaffte sich dadurch strategische Vorteile gegenüber der Konkurrenz von Yamaha, Suzuki, Honda und Kawasaki. Auffällig war gleichzeitig, dass die BMW auf den langen Geraden nicht mehr die Dominanz zeigte, die man kennt. Teilweise konnte die Yamaha R1 von YART sogar im Windschatten vorbeiziehen – ein Bild, das beispielsweise in der Superbike-WM unrealistisch ist.

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Für BMW ist das allerdings kein Grund zur Sorge. Im Gegenteil: Genau dieses Verhalten war das Ergebnis einer bewussten Entwicklungsstrategie. «Unser Fokus bei der Entwicklung für 2026 lag auf der Effizienzsteigerung», erklärte BMW-Motorrad-Technikdirektor Chris Gonschor im exklusiven Gespräch mit SPEEDWEEK.com. Da das Reglement für die aktuelle Saison die Verwendung des bestehenden Motors vorschreibt, konnte BMW nicht auf ein neues Triebwerk setzen. Stattdessen konzentrierte sich die Entwicklungsarbeit auf die Optimierung des vorhandenen Pakets.

«Die Arbeit hat sich ausgezahlt. Im Winter haben wir viel Zeit auf dem Prüfstand verbracht, um an der Effizienz des Triebwerks zu arbeiten», erläuterte Gonschor. «Wir haben keinen neuen Motor, sondern mussten das Triebwerk aus dem Vorjahr verwenden. Auf dem Prüfstand mussten wir ins Detail gehen und daran arbeiten, unsere Stints zu verlängern.»

BMW-Technikdirektor Chris Gonschor Foto: BMW BMW-Technikdirektor Chris Gonschor © BMW

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Gerade in der Langstrecke können kleine Vorteile enorme Auswirkungen auf das Rennergebnis haben. «Bei einem 24-Stunden-Rennen ist es ein Schlüsselfaktor, wenn man eine oder zwei Runden länger auf der Strecke bleiben kann als die Mitbewerber», betonte der BMW-Technikchef. «So kann man sich einen kompletten Boxenstopp sparen und das kann der Gamechanger sein.»

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Warum die Erfahrungen aus der Superbike-WM helfen

Im Fahrerlager wird vermutet, dass BMW bei der Entwicklung auch auf Methoden zurückgreift, die aus der Superbike-WM bekannt sind. Dort ist ein Fuel-Flow-Meter vorgeschrieben, mit dem sich der Kraftstoffdurchfluss exakt überwachen lässt. Eine präzise Analyse solcher Daten würde helfen, den Reihen-Vierzylinder gezielt auf maximale Effizienz zu trimmen.

Dass die M1000RR dadurch auf der Geraden nicht mehr jedes Duell gewinnt, nimmt man in München bewusst in Kauf. «Im Langstrecken-Sport geht es um Effizienz», stellte Gonschor klar. «Wer länger fährt, muss weniger oft tanken. Demzufolge nimmt man niedrigere Topspeedwerte gern in Kauf.»

Detail: Neuer Scheinwerfer spart Gewicht ein

Neben der Arbeit am Motor wurde auch an anderen Bereichen gefeilt. Besonders sichtbar war die neue Beleuchtungseinheit, die sich deutlich von den bisherigen Lösungen unterschied. «In den vergangenen Jahren haben wir uns am BMW-Standard-Bauteil orientiert, weil es robust und gut verfügbar ist», erklärte Gonschor.

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Die 2026er-BMW mit dem neuen Racing-Scheinwerfer Foto: BMW Die 2026er-BMW mit dem neuen Racing-Scheinwerfer © BMW

«Für dieses Jahr haben wir nach Optimierungen gesucht. Wir wollten Gewicht reduzieren, was der Effizienz hilft. Eine alternative Beleuchtungseinheit, die ausschließlich für den Renneinsatz konstruiert wird, ist natürlich leichter als ein vollwertiger Serien-Scheinwerfer. Deshalb haben wir uns in diesem Bereich für Leichtbau entschieden», verriet Gonschor.

Aero-Updates für bessere Kühlung

Darüber hinaus erhielt die M1000RR zahlreiche Detailverbesserungen. «Wir haben wie in der Superbike-WM versucht, die Aerodynamik in Feinheiten zu optimieren», verriet Gonschor. «Hier war der reine Topspeed nicht das einzige Ziel. Wir haben auch versucht, die Kühlung des Fahrzeugs weiter zu optimieren. Über die Verkleidung kann man nicht nur die Umströmung um das Motorrad, sondern auch in das Motorrad gestalten.»

Während das Fahrwerk mittlerweile als ausgereifte Basis gilt, läuft die Entwicklung in anderen Bereichen kontinuierlich weiter. «Beim Fahrwerk haben wir eine solide Basis. An der Elektronik hingegen wird ständig gearbeitet. Die Strategien werden regelmäßig aktualisiert.»

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Großes Selbstbewusstsein vor Spa: BMW fährt auf Sieg

Nach dem unglücklichen Ausgang von Le Mans richtet BMW den Blick nun nach vorne. Die Performance beim Saisonauftakt hat das Vertrauen in das Paket gestärkt. «Ein Langstrecken-Rennen schreibt immer seine eigenen Geschichten», sagte Gonschor. «Wir reisen ohne nach hinten zu schauen nach Spa. Dort werden wir auf Sieg fahren, wie wir es auch in Le Mans getan haben.»

Auch für die legendären Suzuka 8 Hours sind die Ziele klar definiert. «Suzuka ist jedes Jahr eine spannende und intensive Reise mit den zusätzlichen Werksteams, die nur dort antreten. Das verzerrt die Meisterschaft ein bisschen, doch es ist ein Ort, an dem wir ebenfalls ums Podium kämpfen wollen.»

Le Mans hat gezeigt, dass BMW für 2026 einen anderen Weg eingeschlagen hat. Weniger Fokus auf den letzten km/h Topspeed, dafür mehr Reichweite, mehr Effizienz und mehr strategische Möglichkeiten. In der Langstrecke könnte genau das am Ende den entscheidenden Unterschied machen.