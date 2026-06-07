Warm-up, Balaton Park: Aldeguer mit Bestzeit, Martin und Mir mit Crash
Die Stimmung vor dem Großen Preis von Ungarn heizt sich auf. Im Warm-up der MotoGP fuhr Fermín Aldeguer Bestzeit. Sprint-Sieger Marc Marquez schonte sich nicht, P5 hinter Rookie Diogo Moreira.
Bedeckter Himmel am Freitag, lockere Bewölkung am Samstag – strahlender Sonnenschein am GP-Sonntag. Der Balaton Park Circuit begrüßt Athleten und Fans mit Traumwetter in der Urlaubsregion am Plattensee. Da alle Piloten der Königsklasse den Sprint-Samstag ohne Blessuren beendet hatten, ging das Feld vollzählig in die kurze Aufwärmsession.
Auch Marc Marquez, der am Samstag seinen Sprint-Sieg von 2025 wiederholt hatte, ging pünktlich um 9.40 Uhr auf den 4,07 km langen Linkskurs. Mit einer Rundenzeit von unter 1:40 min konnten die Piloten fünf wertvolle Runden mit den auf der potenziellen Reifenspezifikation sammeln. Anders als sonst blieben zunächst alle Fahrer auf der Strecke. Bei den sehr stabilen Wetterbedingungen verzichteten die Piloten auf die Simulation eines Bike-Wechsels.
Entschlossen wie im schonen Sprint, als er auf Platz 7 vorgedrungen war, der zweite Rookie Diogo Moreira. Der MotoGP-Champion führte das Warm-up zunächst vor Fabio Di Giannantonio an. Honda-Kollege Joan Mir übertrieb, der Mallorquiner stürzte in seiner zweiten fliegenden Runde eingangs Kurve 12.
An der Spitze dann erst Marc Marquez und dann Pedro Acosta die Spitze übernommen. Der Youngster der KTM-Mannschaft ließ sich eine 1:38,000 notieren. In der letzten Runde erneut gelbe Flagge: Mit Jorge Martin war in Kurve 2 ein weiterer Athlet zu Boden gegangen. Martins Aprilia RS-GP wurde bei dem Crash kräftig demoliert.
In der fünften von sechs Runden steigerte sich Fermín Aldeguer auf 1:37,680 min, Bestzeit für den Gresini-Piloten, der bereits im Sprint stark unterwegs war. Hinter Acosta beendete Marco Bezzecchi die Session auf P3. Dahinter: Diogo Moreira. Der Brasilianer war fixer als Marc Marquez, Jorge Martin und Fabio Di Giannantonio. Überraschend gut kam erneut Ersatzmann Iker Lecuona zurecht. Auf der Ducati des verletzten Alex Marquez fuhr Lecuona auf Position 9. Toprak Razgatlioglu beendete das Warm-up mit 1,8 sec Rückstand hinter Maverick Vinales auf Platz 17.
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