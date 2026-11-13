850er-Test: Bulega (Ducati) vor Espargaro (KTM) und Savadori (Aprilia)

Am 1. Dezember beginnt auf der Rennstrecke von Valencia die neue MotoGP-Ära mit dann nur noch 850 ccm großen Vierzylinder-Prototypen. Gemeinsame Testfahrten mit den von Pirelli ausgerüsteten Rennern fanden bereits in Brünn auf dem Red Bull Ring statt. Doch zwei Tage nach dem Ende der 1000er-Ära und der offiziellen Ehrung der 2026er-Champions sitzen dann erstmals auch die frisch verpflichteten Athleten auf ihren neuen Arbeitsgeräten.

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Nahezu die komplette Aufstellung der 22 MotoGP-Athleten wird an diesem Tag umgebaut. Nicht eine der elf Mannschaften kommt ohne Veränderungen aus. Die Werksmannschaften von Honda, Yamaha und KTM treten gar mit je zwei neuen Piloten an. Doch die WM-Asse Marc Marquez und Marco Bezzecchi bleiben ihren Teams treu. WM-Favorit Marquez steigt am 1. Dezember auf die 850er-Ducati, in der Box neben ihm wird Pedro Acosta Platz nehmen. Bei Aprilia Racing bleibt Katar-Sieger Bezzecchi, Pecco Bagnaia dockt frisch an.

Die drei europäischen Hersteller, die auch in der aktuellen Konkurrenz der Werke den Ton angeben, waren im Süden Spaniens bei einem weiteren 850er-Test aktiv. Ducati war bei dem zweitägigen Test bei wechselhaftem Wetter gleich mit drei Piloten vertreten. Während sich Nicolo Bulega, der am 1. Dezember seinen Job bei VR46 Racing antreten wird, auf die neue 850er-GP27-Desmosedici konzentrierte und an Tag 2 auf trockener Bahn die Bestzeit markierte, war Veteran Michele Pirro nur auf dem Ducati-Corse-Superbike unterwegs. Ebenfalls in Rot aktiv Superbike-Vizeweltmeister Iker Lecuona. Der Spanier fuhr die MotoGP-Ducati, allerdings nur auf nasser Piste am ersten Tag.

Pol Espargaro mit der 850er-MotoGP-KTM Foto: David Ulrich Pol Espargaro mit der 850er-MotoGP-KTM © David Ulrich

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Dort hatte am Mittwoch KTM mit Pol Espargaro die besten Zeiten erreicht. Mit Slicks am zweiten Tag verlor der RC16-Pilot 0,8 Sekunden auf Bulega. Zum Vergleich: Ducati verlässt Jerez mit einer 1:39,2 min. 1000er-Pilot Alex Marquez kam im April 2026 bei besseren Bedingungen im Rennen auf 1:37,3 min, Bruder Marc bei der Pole-Jagd gar auf 1:35,6 min.

Auch mit 850er-Antrieben scheint Aprilia konkurrenzfähig. Auf trockener Piste markierte Savadori, der erst diese Woche seinen Testfahrer-Vertrag mit der Rennabteilung in Noale verlängerte, mit 1:39,5 min die zweitbeste Rundenzeit. Die Basisarbeit an den rundum neuen Einsatzgeräten der Königsklasse ist mit dem Blick auf den Valencia-Test weitgehend abgeschlossen. Der Zeitplan in Richtung 2027 ist eng. Nach einem möglichen weiteren Dezember-Test in Jerez muss das neue Material bereits mit Januar auf den Weg nach Malaysia gebracht werden. Starttermin des großen Sepang-Testmarathons ist der 29. Januar.