Miguel Oliveira über seine Debüt-Saison: «Hätten besser abschneiden können»

Nach den Superbike-Meetings auf Phillip Island, in Portimão und Assen schien Miguel Oliveira den Wechsel von der MotoGP in die seriennahe Weltmeisterschaft problemlos gemeistert zu haben. Der Portugiese belegte mit drei Podestplätzen den erfreulichen vierten WM-Rang.

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Als der BMW-Pilot auf dem Balaton Park Circuit im Superpole-Race unverschuldet stürzte und sich neben einer Gehirnerschütterung Brüche des Schulterblatts und der Rippen sowie Verletzungen an den Schultersehnen zuzog, war das der erste echte Rückschlag. Nach seiner Rückkehr (er verpasste die Rennwochenenden in Most und Aragon) wechselten sich gute und weniger gute Meetings ab. Bei seinem zweiten Heimrennen in Estoril kam Oliveira wieder in die Nähe der Podestplätze, beim Saisonfinale in Jerez gelang dafür kein einstelliges Ergebnis.

«Grundsätzlich war meine erste Superbike-Saison solide – nach Saisonende habe ich für mich ein positives Fazit gezogen», sagte der 31-Jährige bei seinem Besuch der Motorradmesse EICMA. «Es gab Rennen, in denen wir nicht die gewünschten Ergebnisse eingefahren haben. Ein paar davon aufgrund von Verletzungen, insgesamt hätten wir besser abschneiden können. Aber gegen Saisonende haben wir gezeigt, dass wir stark und schnell sind. Mit den gesammelten Erfahrungen gehen wir die nächste Saison an und sind schon gespannt auf 2027.»

Als Rookie musste sich der fünffache MotoGP-Sieger an ein neues Umfeld und ein neues Motorrad gewöhnen. In die Superbike-WM 2027 geht Oliveira besser vorbereitet.

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«Das Format mit den drei Rennen war schon anders und macht die Wochenenden intensiver, insbesondere den Sonntag, wenn man kaum zur Ruhe kommt. Anspruchsvoller war aber die technische Seite, sich auf das Motorrad und die Reifen einzustellen», erklärte Oliveira, für den die neue Saison mit einem zweitägigen Test in Jerez begann. «Das war ein guter Test bei optimalem Wetter. Es ging hauptsächlich darum, einen kurzen Vergleich zwischen den Reifen zu ziehen und einen Eindruck zu bekommen, wie sich das Gefühl ändert. Wichtig war auch, dass wir Daten und Informationen sammeln konnten, um Ideen zu entwickeln, was wir am Motorrad anpassen müssen.»