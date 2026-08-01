Was passiert mit der MotoGP in Katar? Teams sind auf September vertröstet

Die Lage rund um den Persischen Golf ist weiterhin sehr angespannt, instabil und unberechenbar: Aus heutiger Sicht können wegen des Kriegs zwischen dem Iran, Israel und den USA dort keine Rennen stattfinden . Die Veranstalter der automobilen Langstrecken-WM haben bereits reagiert und die Events von Katar und Bahrain nach Barcelona und Monza verlegt.

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In der Formel 1 wird der Bahrain-GP nachgeholt – als Gast auf dem Sepang International Circuit von Malaysia, am 4. Oktober. Der WM-Lauf von Saudi-Arabien in Jeddah findet nicht statt.

Zu den geplanten Grands Prix von Katar und Abu Dhabi sagt Formel-1-CEO Stefano Domenicali: «Unsere Struktur sieht vor, dass wir uns so viel Zeit wie möglich nehmen, um zu sehen, wie sich die Lage entwickelt, um die Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Dieser Zeitpunkt wird nicht vor Mitte September sein. Für uns stehen heute die Rennen in Katar und Abu Dhabi fest.»

Auch die MotoGP-Teams werden vertröstet

Die Formel 1 gehört ebenso wie die MotoGP dem US-Konzern Liberty Media. Die MotoGP-Teams erhielten die gleiche Information: Keine Entscheidung bezüglich des für Anfang November geplanten Katar-GP vor September.

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Am 15. März hatte die MotoGP Sports Entertainment Group (früher Dorna) das für April geplante Wüstenrennen verschoben. Im Zuge dessen mussten die Termine von zwei weiteren Events angepasst werden : Der Portugal-GP in Portimao findet nun am 22. November statt, und das Saisonfinale in Valencia wurde auf den 29. November datiert. Aus diesem Grund verschob der Motorrad-Weltverband FIM seine Weltmeistergala und verlegte diese von Monaco nach Malaga.

Kein Ersatzaustragungsort in Sicht

Derzeit gibt es in der MotoGP keinen Ersatzaustragungsort, der bei Absagen automatisch einspringt, wie das in der Vergangenheit bereits der Fall war. Erst 2028 schlüpft das MotorLand Aragon für vorläufig vier Jahre in diese Rolle, 2027 findet dort der vorerst letzte Grand Prix auf dieser Strecke statt .

Sollte der Katar-GP abgesagt werden, wovon derzeit viele im Fahrerlager ausgehen, wird es Stand heute keinen Ersatzschauplatz geben.

MotoGP-CEO Carmelo Ezpeleta sagte bereits im März: «Unsere Priorität gilt stets der Sicherheit und dem Wohlergehen aller an der MotoGP Beteiligten sowie der Gewährleistung, dass jeder Grand Prix auf höchstem Niveau ausgetragen wird. Wir sind uns auch bewusst, wie wichtig es ist, unseren Fans so früh wie möglich Klarheit zu verschaffen, und Ticketinhaber erhalten die Möglichkeit, ihre Tickets auf die nächste Veranstaltung zu übertragen.»

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