Neues Buch: Über Michael Schumacher und die deutsche Ära in der Formel 1

Der Autor des neuen Schumacher-Buchs, Alfred Weinzierl, bedient sich bei der Titel-Formulierung eines genialen Tricks. Einerseits will er keine weitere Michael Schumacher-Biografie verfassen. Andererseits hat er sich die Aufgabe gestellt, das Thema des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters von einer neuen Perspektive zu beleuchten und es in das Gesamtbild der Formel 1 einzubetten. Auf diese Weise erhellt sich der Sinn des Titels «Über Michael Schumacher und die deutsche Ära in der Formel 1».

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Um das vorwegzunehmen: Weinzierl, im früheren Leben vom Sportreporter über den SPIEGEL-Journalisten bis zum stellvertretender SPIEGEL-Chefredakteur avanciert, hat alles richtig gemacht. Er hat sieben deutschen Formel-1-Fahrern intelligente Fragen gestellt und sie in ihren Antworten ausreden lassen. Das liest sich reizvoll und erschöpft die jeweils angesprochenen Themen befriedigend.

Anhand dieser Methode beleuchtet das Buch die Phase, die Weinzierl selbst – und zu Recht – als die deutsche Ära definiert, während der deutsche Fahrer, Marken und Manager jeweils eine gewichtige Rolle in der Königsdisziplin des internationalen Motorsports spielten. Sinnbildlich dafür stehen die zwölf Weltmeistertitel für Michael Schumacher, Sebastian Vettel und Nico Rosberg.

Dabei fördern die Texte Informationen zutage, die man so anderswo noch nie zu lesen bekommen hat. Ein Beispiel. Der ehemalige Formel-1-Pilot Timo Glock erzählt, wie er in Schumachers Privatjet Schach spielt, er macht einen entscheidenden falschen Zug und bittet seinen Gegner, diesen noch einmal zurückziehen zu dürfen. Der lässt das zu. Bei einem weiteren Spiel unterläuft dem Anderen ein ähnlicher Fehler; Glock verweigert die Korrektur. Schumacher wird Zeuge beider Szenen und macht Glock klar, dass er dessen Verhalten missbilligt.

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Das Interessante an der Schilderung: Es geht nicht um das eigentlich banale Geschehen, sondern darum, eine Facette des Schumacher’schen Wesens herauszuarbeiten – des Kerpeners, der einst wegen einer vermeintlich unfairen Aktion gegen den Beinamen Schummel-Schumi kämpfen musste.

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Viele solcher Episoden bringen die Gespräche hervor, und damit jeweils ein Element von Schumachers Wesen und Charakter. Da auch jeder der Interviewten sein eigenes Wesen in die Erzählungen einbringt, ergibt sich so ein sehr vielfältiges Gesamtbild der Szenerie.

Der hohe Mehrwert des Buches besteht in dem Zusammenfließen von profunden Kenntnissen und vom Verständnis für das Universum Formel 1 mit den Schilderungen der Interviewpartner, die sehr ausführlich zu Wort kommen und dabei authentisch und bisweilen auch kritisch berichten.

Ein paar Zitate, wahllos herausgegriffen.

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Sebastian Vettel: «Michael war mein Hero, mein alles für mich.»

Nico Rosberg: «Ich glaube auch, dass er (M. Schumacher) in drei Jahren in unseren Meetings mit den Ingenieuren nicht ein einziges Mal meinen Namen genannt hat. Nicht gefragt, was ich in einer Kurve gelernt hätte oder welches Set-up wir ausprobiert haben. Nichts. Wir von der anderen Seite der Garage existierten für ihn nicht.»

Heinz-Harald Frentzen: «Andererseits war Michael auch ein Phänomen. Er hat bei Jordan und Benetton auf Anhieb bewiesen, dass eine neue Fahrergeneration schnell sein kann, ohne andauernd Unfälle zu verursachen.»

Ralf Schumacher: «Mein Vater sagte zu mir: ‚Mensch, hör auf mit dem Blödsinn. Es war schon Glück genug, dass Michael es in die Formel 1 geschafft hat. Es schafft doch kein zweiter Schumacher in die Formel 1.‘»

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Für diejenigen, die sich für die Formel 1 interessieren und die sich tiefer in deren Hintergrund hineinversetzen möchten, ist «Über Michael Schumacher …» eine ideale Ergänzung ihres bisherigen Wissens. Und dazu eine spannende, fesselnde und gut zu lesende Lektüre.

Alfred Weinzierl: Über Michael Schumacher und die deutsche Ära in der Formel 1. 320 Seiten. Edel Sports. Für 29,90 Euro im Fachhandel.