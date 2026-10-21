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Yamaha MT-125: Nachgeschärftes Design für den 2027er Jahrgang

Yamaha spendiert der MT-125 für das Modelljahr 2027 ein nachgeschärftes Design, das sich an den grösseren Schwestern der MT-Baureihe anlehnt. Im Zuge dessen ist die Ergonomie überarbeitet.

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Yamaha MT-125 des 2027er Jahrgangs in neuer Farbkombination Redline WhiteYamaha MT-125 des 2027er Jahrgangs in neuer Farbkombination Redline White
Yamaha MT-125 des 2027er Jahrgangs in neuer Farbkombination Redline White
Foto: Yamaha
Yamaha MT-125 des 2027er Jahrgangs in neuer Farbkombination Redline White
© Yamaha

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Im Zentrum der Modellpflege steht die überarbeitete Linienführung. Ein neu geformter Tank und ein umgestalteter Sattel strecken die Silhouette der 125er. Der schmalere Sitz soll den Knieschluss verbessern und dem Fahrer mehr Bewegungsfreiheit bieten. Der Tank geht über in schwarz strukturierte Seitenverkleidungen mit einem transparenten, dunkelrauchfarbenen Muster mit Glitch-Effekt und MT-Logo.

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Auch die Frontpartie wurde neu gezeichnet. Hinter einer dunkel getönten, transparenten Abdeckung sitzen neu gestaltete LED-Positionsleuchten in Klingenform sowie LED-Blinker.

Neu: Ans Design der hubraumstärkeren MT-Modelle angelehnte Frontverkleidung
Neu: Ans Design der hubraumstärkeren MT-Modelle angelehnte Frontverkleidung
Foto: Yamaha
Neu: Ans Design der hubraumstärkeren MT-Modelle angelehnte Frontverkleidung
© Yamaha

Fahrwerks- und antriebsseitig belässt es der japanische Hersteller bei der bewährten Basis: Der flüssigkeitsgekühlte Einzylindermotor mit variabler Ventilsteuerung (VVA) ist weiterhin in einem Stahlrahmen in Brückenbauweise aufgehängt. Die Sitzhöhe bleibt mit 810 mm unverändert.

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Bei der Informationszentrale setzt Yamaha auf ein fünf Zoll grosses TFT-Farbdisplay. Über die hauseigene, kostenlose MyRide-App lässt sich das Smartphone koppeln, womit Turn-by-Turn-Navigation sowie die Verwaltung von Anrufen und Medienwiedergabe im Cockpit zur Verfügung stehen. Telemetriedaten wie Schräglagenwinkel oder Fahrstrecke werden ebenfalls aufgezeichnet.

Tank und Seitenverkleidungen neu gezeichnet für schmaleren Knieschluss
Tank und Seitenverkleidungen neu gezeichnet für schmaleren Knieschluss
Foto: Yamaha
Tank und Seitenverkleidungen neu gezeichnet für schmaleren Knieschluss
© Yamaha

Für das Modelljahr 2027 erweitert Yamaha die Farbpalette um die Variante «Redline White» (Perlmuttweiss/Leuchtrot) mit zweifarbiger Sitzbank und spezifischen Grafiken. Die bisherigen Farbtöne «Ice Storm» (Hellgrau/Hellblau), «Icon Blue» (Blau) und «Tech Black» (Schwarz) bleiben im Programm, ergänzt durch neu gestaltete Schriftzüge auf den Tankflanken.

Die Auslieferung der Yamaha MT-125 des Modelljahres 2027 ist rechtzeitig zum Saisonstart für das erste Quartal 2027 vorgesehen. Der Preis ist noch nicht bekannt.

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