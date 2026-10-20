Italien will Motorrädern das Vorfahren im Stau erlauben

Die Revision der italienischen Strassenverkehrsordnung befindet sich im politischen Prozess. Der Ministerrat deren revidierte Fassung kürzlich gutgeheissen, als nächstes berät das Parlament darüber, zudem müssen noch präzisierende Ausführungsbestimmungen erarbeitet werden. Mit einem Inkrafttreten ist nicht vor dem 1. Januar 2028 zu rechnen.

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Die Revision enthält Neuerungen, welche Motorradfahrer betreffen. Zum einen soll legalisiert werden, was sowieso gemacht wird: Vorfahren im Stau und Vorfahren auf dem Pannenstreifen. Neu sollen Autofahrer verpflichtet sein, im Stau Platz zu lassen für vorfahrende Motorräder.

Dazu sollen Fahrer wie auch Beifahrer von Rollern und Motorrädern auf Autobahnen zwingend Handschuhe und einen Rückenprotektor tragen müssen.

Aktuell ändert sich nichts: Das Vorbeifahren an stehenden Autokolonnen wie auch das Vorfahren auf dem Pannenstreifen ist nicht gestattet, auch wenn das in Italien alle machen – ausser einige Touristen, die selbst unter sengender Sonne und bei strömendem Regen im Stau stehen bleiben.

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