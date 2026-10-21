Modelljahr 2027: Honda schärft den Supersport-Renner CBR600RR nach
Neben der komplett neuen Honda CBR500R Four erhält die CBR600RR ein gezieltes Upgrade und schärft die Performance des beliebten Mittelklasse-Supersportlers für Straße und Rennstrecke weiter nach.
Seit ihrer Rückkehr auf den europäischen Markt im Modelljahr 2024 hat sich die CBR600RR wieder fest in den Herzen der Sportfahrer etabliert: Über 9.600 Stück wurden seither in Europa verkauft. Das Erfolgsrezept bleibt die Kombination aus Alltagstauglichkeit und kompromissloser Rennstrecken-Performance. Für das Modelljahr 2027 legt Honda nun punktuell nach, um Fahrdynamik, Optik und die Interaktion mit dem Fahrer weiter zu optimieren.
Das Herzstück der CBR600RR bleibt ihr hochdrehender Reihenvierzylinder. Er leistet weiterhin 121 PS bei 14.250/min und 63 Nm bei 11.500/min und gehört nach wie vor zu den prägendsten Triebwerken der Supersport-Klasse. Eine Assist-/Anti-Hopping-Kupplung sowie ein serienmäßiger Quickshifter sorgen für knackige und präzise Schaltvorgänge.
Neu zum Modelljahr 2027 sind die radial montierten Bremszangen der Doppelscheibenbremse, übernommen vom Superbike-Aushängeschild CBR1000RR-R Fireblade. Das ABS bietet nun drei anwählbare Modi: Standard, Track und Race.
Eine überarbeitete Verkleidungsfront mit integriertem Spoiler-Design sorgt für eine sauberere, stimmigere Optik, ohne dabei Kompromisse bei der aerodynamischen Effizienz einzugehen.
Ein aufgewertetes 5-Zoll-TFT-Farbdisplay verbessert die Lesbarkeit und die Menüführung. Elektronisch war die CBR600RR schon bisher umfassend ausgestattet mit Sechsachsen-IMU von Bosch, Ride-by-Wire, einer mehrstufigen Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle, Hinterrad-Abhebeerkennung und Kurven-ABS.
Für ambitionierte Trackday-Fahrer und den Rennsporteinsatz bietet Honda für das Modelljahr 2027 drei HRC Race Kits an, deren Teile nicht für öffentliche Strassen zugelassen sind. Diese umfassen unter anderem überarbeitete Federelemente, Stahlflex-Bremsleitungen, veränderte Ansaugtrichter, eine Titan-Auspuffanlege, einen grösseren Kühler, Nockenwellen und einen nachbearbeiteten Zylinderkopf.
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