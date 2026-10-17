Kawasaki streicht die Kupplung: KLE500 2027 mit Smartride-System

Das Prinzip des Smartride-Systems von Kawasaki ist einfach: Im normalen Kupplungspaket sitzt ein Fliehkraftsystem, das die Kupplung wie bei einem Roller automatisch schließt, wenn die Drehzahl steigt, und diese wieder öffnet, wenn die Drehzahl abfällt. Praktisch bedeutet das: Der Kupplungshebel wird weder zum Anfahren aus dem Stand noch zum Anhalten benötigt. Das manuelle Schleifenlassen der Kupplung zum Anfahren ist nicht mehr nötig – eine Erleichterung im Stadtverkehr.

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Es handelt sich bei diesem System jedoch nicht um ein automatisches Getriebe. Hoch- und runterschalten erfolgt wie gewohnt mit Kupplungshebel und Schaltpedal. Das System funktioniert rein mechanisch und ohne elektronische Bauteile.

Da kommt der Offroad-Praktiker natürlich ins Grübeln. Was ist, wenn an einer Steigung oder in einem Gefälle die Drehzahl stark abfällt? Unterbricht dann die Fliehkraftkupplung den Kraftschluss und man rauscht ohne Motorbremse talwärts, womöglich rückwärts? Die Praxis wird es zeigen.

Rein mechanisch: Von aussen sieht man nichts vom Smartride-System Foto: Kawasaki Rein mechanisch: Von aussen sieht man nichts vom Smartride-System © Kawasaki

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Die KLE500SE Smartride ist das erste Modell, das Kawasaki optional mit dem Smartride-System ausstattet. Es ist naheliegend, dass weitere Modelle mit dem Mittelklasse-Zweizylinder damit ausgestattet werden, so die Z500, die Ninja 500 und die Eliminator 500.

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Ebenso ist die Smartride-Modellvariante mit schlauchlosen Drahtspeichenrädern ausgestattet. Der Hinterreifen wächst von 140/70-17 auf 150/70-17, am Vorderrad bleibt es bei der Offroad-tauglichen Grösse 90/90-21.

Die Smartride-Variante ist ausgestattet mit Schlauchlos-Reifen Foto: Kawasaki Die Smartride-Variante ist ausgestattet mit Schlauchlos-Reifen © Kawasaki

Ansonsten bleibt die technische Basis bei allen Modellvarianten unverändert: Reihenzweizylinder mit 451 ccm, 45 PS bei 9000/min und 42,6 Nm bei 6000/min, Gitterrohrrahmen aus Stahl, geländetaugliche Federelemente. Der Basisversion zur Seite gestellt ist die umfangreicher ausgestattete SE-Variante mit TFT-Farbdisplay, Handschützern, höherem Windschild und Aluminium-Motorschutzplatte, und als Spitzenmodell gibt es die erwähnte SE Smartride.

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Für alle drei Varianten sind zwei Editionspakete erhältlich. Die Rally Edition umfasst eine Akrapovic-Titanauspuffanlage, eine Kühlerabdeckung, einen niedrigen Soziussitz sowie einen USB-C-Anschluss. Die Adventure Tourer Edition ist mit einem Motorschutzbügel und zwei Seitenkoffern mit jeweils 21 Litern Fassungsvermögen inklusive der dazugehörigen Trägersysteme ausgestattet.

Die 2027er Kawasaki KLE500 ist ab Dezember 2026 in mehreren Fahrvarianten erhältlich, ab 6495 € bis 7795 € (ohne Editionspakete).