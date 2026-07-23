Peter Hickman lässt sich Gastauftritt bei der ESR in Chimay nicht entgehen

1926 fand nordwestlich der belgischen Stadt Chimay zum ersten Mal eine Rennveranstaltung statt. Ursprünglich betrug die Streckenlänge des ultraschnellen Straßenkurses in der Region Hennegau 10,870 Kilometer. Inzwischen wurde das Layout mehrmals angepasst. Seit einigen Jahren wurde der auf 4,420 Kilometer verkürzte Kurs durch vier Schikanen entschärft.

Werbung

Werbung

Beim «Grand Prix des Frontières» - es war lange einer der wichtigsten Motorsportveranstaltungen in Belgien - wurden sowohl Auto-, als auch Motorradrennen ausgetragen. In den Siegerlisten finden sich Namen der Solo-Weltmeister Giacomo Agostini, Johnny Cecotto, Barry Sheene, Kork Ballington, Jon Ekerold und Dieter Braun, aber auch der Seitenwagen-Champions Werner Schwärzel, Rolf Biland, Egbert Streuer und Steve Webster.

Seit 2010 gastiert die International Road Racing Championship (IRRC) und dieses Jahr auch die für die Klasse Superbike neu geschaffene European Series Road Racing (ESR). Ausgerechnet zum 100-Jahr-Jubiläum werden die Fans die großvolumigen Motorräder auf dem Circuit de Chimay zum letzten Mal bewundern können, dann verschwindet diese Kategorie aus dem Rennkalender.

Zum Abgesang der Superbikes versammelt sich am 25. und 26. Juli noch einmal ein Großteil der Road-Racing-Elite. Neben den Stammfahrern der ESR mit Fedrik Matthys, Laurent Hoffmann, Anssi Koski oder Rasmus Lindström - der in der Meisterschaft an sechster Stelle liegende Olivier Lupberger muss verletzungsbedingt der Veranstaltung fernbleiben - haben auch Gastfahrer Lukas Maurer, Paul Manx, Christoph Keller und Florian Astner für die Rennen ihre Nennung abgegeben.

Werbung

Werbung

Überraschenderweise wird auch Peter Hickman als Newcomer am Wochenende am Start stehen. Der 14-fache Tourist-Trophy-Sieger will es sich nicht nehmen lassen, ein letztes Mal mit einem 1000-ccm-Motorrad auf der Traditionsrennstrecke zu fahren und zieht sogar deswegen die Veranstaltung in Belgien den Armoy Road Races in Nordirland vor.

ESR-Stand (nach 8 von 12 Rennen): 1. Fedrik Matthys (B), BMW, 172 Punkte. 2. Laurent Hoffmann (B), BMW, 140. 3. Anssi Koski (FIN), Yamaha, 104. 4. Rasmus Lindstöm (S), Yamaha, 77. 5. Jakub Sprojcar (CZ), Yamaha, 58. 6. Olivier Lupberger (CH), Yamaha, 55. 7. Jean-Pierre Polet (B), BMW, 46. 8. Pontus Roestlinger (S), Honda, 44. 9. Rob van Eijs (NL), BMW, 28. 10. Amalric Blanc (F), Yamaha, 26.