Mercedes-Technikchef James Allison: «Das ist eine ungewöhnliche Saison»
Mercedes hat bisher jeden GP in diesem Jahr gewonnen, dennoch gibt es für das Team keine Atempause, wie James Allison belohnt. Der Technikchef weiss: Seine Mannschaft erwartet eine intensive Zeit.
Die diesjährige Formel-1-Saison ist nach den kriegsbedingten Absagen der WM-Runden in Bahrain und Saudi-Arabien erst fünf Rennwochenenden alt, und in allen fünf Grands Prix stand ein Mercedes-Pilot auf dem höchsten Podesttreppchen. Beim Saisonauftakt im Albert Park von Melbourne war noch Routinier George Russell der schnellere der beiden Sternfahrer gewesen. In den folgenden vier Grands Prix triumphierte sein junger Teamkollege Kimi Antonelli.
Der Teenager aus Bologna, der erst seine zweite Saison in der Königsklasse bestreitet, führt die WM nach dem Kräftemessen in Kanada mit 43 Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen an. In der Team-Wertung darf sich die Mannschaft von Toto Wolff über ein Polster von 72 Punkten freuen, das sie von der roten Konkurrenz aus Maranello trennt.
Trotz des stattlichen Vorsprungs und der unbestrittenen Tatsache, dass die Werkstruppe der Sternmarke derzeit den Ton angibt, bleibt aber keine Zeit, um sich zu entspannen. Denn mit dem Start der Europa-Saison erwartet das Team eine Intensive Phase der WM, wie Technikchef James Allison in seiner Kanada-Analyse mahnt.
Acht wichtige Wochen
Der 58-jährige Ingenieur aus Grossbritannien betont: «Mit dem Rennen in Monaco beginnt die Europa-Saison und es erwartet uns eine intensive Zeit, in der wir sechs WM-Runden in acht Wochen bewältigen müssen. Das wird alle auf die Probe stellen, nicht nur die Mannschaft an der Strecke, sondern auch alle Mitarbeiter in den Werken in Brixworth und Brackley.»
«Es ist wichtig zu wissen, dass dies eine ungewöhnliche Saison ist, was die Entwicklung angeht. Wir haben neue Regeln und deshalb ist die Entwicklungsrate auch sehr hoch. Sie liegt etwa im Bereich von einer Viertelsekunde pro Monat», fährt Allison fort, und betont, wie wichtig es ist, die Weiterentwicklung in den kommenden Rennen weiter voranzutreiben.
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