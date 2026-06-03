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Jaume Masia nach seinem Aragon-Sieg: Der Ducati-Pilot wittert Betrug

Mit den Rängen 5 und 1 im MotorLand Aragon hat Jaume Masia aus dem Team Orelac Ducati den zweiten Platz in der Supersport-Klasse übernommen. «Eine seltsame Meisterschaft», hielt er anschließend fest.

Supersport-WM

Jaume Masia
Jaume Masia
Foto: gold & goose
Jaume Masia
© gold & goose

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Während Yamaha-Ass Albert Arenas seine Führung in der Gesamtwertung mit zwei zweiten Plätzen in Aragon von 31 auf 40 Punkte Vorsprung ausgebaut hat, konnte Jaume Masia als Fünfter und Erster den zweiten Gesamtrang übernehmen. Dies wurde möglich, weil der fünffache Saisonsieger Valentin Debise auf der chinesischen ZX Moto die Zielflagge zweimal nur als Achter sah.

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«Im ersten Rennen war ich auf der Bremse schwach, das haben wir für den Sonntag mit Abstimmungsanpassungen in den Griff bekommen, das Team hat bis spät in die Nacht gearbeitet», erklärte Masia gegenüber SPEEDWEEK.com. «Denn das ist normal meine größte Stärke, deshalb war ich konkurrenzfähiger und konnte um die Spitzenposition kämpfen.»

Für den WM-Führenden Arenas sind vier der sechs kommenden Strecken in der zweiten Saisonhälfte neu, während Masia als WM-Dritter des Vorjahres alle bestens kennt und sein Orelac-Team über ausreichend Daten verfügt. Einen Vorteil für sich erkennt der 25-Jährige darin nicht: «Albert ist reif und sehr gut drauf. Ich kannte Donington letztes Jahr auch nicht und wurde in beiden Rennen Vierter. Wenn ich mir seine guten Leistungen anschaue, dann glaube ich nicht, dass das für ihn ein Problem wird.»

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Ich stelle mir bezüglich ihrer Motorräder Fragen.

jaume masia über zwei gegner

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Jaume Masia: «Das ist nicht normal»

Masia wunderte sich in Aragonien nicht nur über die Platzierungen von Debise, sondern auch über Ducati-Kollege Alessandro Zaccone. Der Italiener aus dem Althea-Team sah nach seinem überraschenden Triumph am Samstag im zweiten Rennen die Zielflagge mit über 8 sec Rückstand nur als 13. «Ich stelle mir bezüglich ihrer Motorräder Fragen», formulierte es der ehemalige Moto3-Weltmeister vorsichtig. «Am Samstag hatte Zaccone eine Rakete, am Sonntag konnte ich ihn auf der Gegengerade überholen. Das ist eine sehr seltsame Meisterschaft, sie machen die Regeln, wie sie wollen. Und sie überprüfen – ich weiß nicht, was sie prüfen. Nur Ana Carrasco ist kleiner und leichter als ich. Und doch war Zaccone im ersten Rennen 10 km/h schneller als ich auf der langen Gerade. Er hat 90 Kilogramm und ist groß – ich weiß nicht, wie das unter diesen Voraussetzungen möglich ist. Aber ich mache die Regeln nicht und weiß auch nicht, wer sich solche Dinge anschaut. Das Gleiche gilt für die Performance von ZX Moto. In der Quali fuhr er (Debise – der Autor) 1:54 min und dann in der letzten Minute plötzlich 1:53,1 min – eine Sekunde schneller als in seiner zweitbesten Runde. Das ist nicht normal. Ich weiß nur, dass wir in jeder Runde am Maximum sind und nichts mehr in der Hinterhand haben.»

Es beinhaltet eine gewisse Ironie, dass die Vorwürfe ausgerechnet von Masia kommen, der im Vorjahr einmal disqualifiziert wurde, weil seine Ducati nicht den technischen Vorschiften entsprach. Nach der Superpole in Ungarn wurde seine Panigale V2 von den Technikern des Motorrad-Weltverbands FIM unter die Lupe genommen und sie stellten fest, dass die Drosselklappen weiter öffneten als laut der Balance-Regeln erlaubt war. Dadurch hatte seine Maschine zusätzliche Motorleistung.

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Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

5

15

28:30,157

1:53,373

25

02

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

75

15

+0,312

1:53,424

20

03

Matteo Ferrari

WRP Racing

Matteo Ferrari

11

15

+0,330

1:53,412

16

04

Roberto Garcia

Yamaha Motor France

Roberto Garcia

37

15

+0,390

1:53,341

13

05

Aldi Satya Mahendra

AS Racing Team

Aldi Satya Mahendra

57

15

+0,665

1:53,392

11

06

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

Philipp Öttl

65

15

+3,381

1:53,413

10

07

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

Tom Booth-Amos

69

15

+3,454

1:53,606

9

08

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

53

15

+5,180

1:53,300

8

09

Oliver Bayliss

PTR Triumph Factory Racing

Oliver Bayliss

32

15

+6,837

1:53,884

7

10

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

52

15

+7,203

1:53,809

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