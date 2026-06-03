Jaume Masia nach seinem Aragon-Sieg: Der Ducati-Pilot wittert Betrug

Superbike WM • Neu
Rückschlag oder Vorsichtsmaßnahme? Jake Dixon (Honda) fehlt in Misano
Mit den Rängen 5 und 1 im MotorLand Aragon hat Jaume Masia aus dem Team Orelac Ducati den zweiten Platz in der Supersport-Klasse übernommen. «Eine seltsame Meisterschaft», hielt er anschließend fest.
Während Yamaha-Ass Albert Arenas seine Führung in der Gesamtwertung mit zwei zweiten Plätzen in Aragon von 31 auf 40 Punkte Vorsprung ausgebaut hat, konnte Jaume Masia als Fünfter und Erster den zweiten Gesamtrang übernehmen. Dies wurde möglich, weil der fünffache Saisonsieger Valentin Debise auf der chinesischen ZX Moto die Zielflagge zweimal nur als Achter sah.
«Im ersten Rennen war ich auf der Bremse schwach, das haben wir für den Sonntag mit Abstimmungsanpassungen in den Griff bekommen, das Team hat bis spät in die Nacht gearbeitet», erklärte Masia gegenüber SPEEDWEEK.com. «Denn das ist normal meine größte Stärke, deshalb war ich konkurrenzfähiger und konnte um die Spitzenposition kämpfen.»
Für den WM-Führenden Arenas sind vier der sechs kommenden Strecken in der zweiten Saisonhälfte neu, während Masia als WM-Dritter des Vorjahres alle bestens kennt und sein Orelac-Team über ausreichend Daten verfügt. Einen Vorteil für sich erkennt der 25-Jährige darin nicht: «Albert ist reif und sehr gut drauf. Ich kannte Donington letztes Jahr auch nicht und wurde in beiden Rennen Vierter. Wenn ich mir seine guten Leistungen anschaue, dann glaube ich nicht, dass das für ihn ein Problem wird.»
Ich stelle mir bezüglich ihrer Motorräder Fragen.
jaume masia über zwei gegner
Masia wunderte sich in Aragonien nicht nur über die Platzierungen von Debise, sondern auch über Ducati-Kollege Alessandro Zaccone. Der Italiener aus dem Althea-Team sah nach seinem
Es beinhaltet eine gewisse Ironie, dass die Vorwürfe ausgerechnet von Masia kommen, der im Vorjahr
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