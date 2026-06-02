TT 2026: Zeit zum Feiern, Sportbike-Rennen am Dienstagabend gestrichen

Nachdem sie am Nachmittag im ersten Supersport-Rennen den ersten bzw. dritten Platz belegt hatten, konnten Sieger Michael Dunlop und Peter Hickman ihre Erfolge nicht ausgiebig feiern, denn für den Abend war bereits der erste Lauf der Sportbike-Kategorie, in dem sie ebenso wie Mike Browne, Paul Jordan oder Jamie Coward wieder gefordert waren.

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Zu Mittag hatte es bereits geheißen, dass von den drei für Dienstagnachmittag angesetzten Rennen nur das der Supersport-Klasse durchgeführt werden kann, weil sich laut der Wetterstation auf der Isle of Man am Regenradar eine Schlechtwetterfront ankündigte. Weil sich Richtung und Geschwindigkeit verändert hatten, war man dann der Ansicht, auch die Sportbikes starten zu lassen.

Knapp vor 18.00 Uhr Ortszeit war dann doch wieder alles anders. «Aufgrund heftiger Niederschläge, die derzeit über den Westen der Insel ziehen, und weiterer Regenschauer, die für den Rest des Abends vorhergesagt sind, hat sich der Rennleiter entschlossen, dass heute keine weiteren Rennen stattfinden werden. Eine weitere Mitteilung wird zu gegebener Zeit veröffentlicht.»