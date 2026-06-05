Michael Dunlop in der Supersport-Klasse nach wie vor das Maß aller Dinge

Das lange Warten hat sich bezahlt gemacht. Am Freitag präsentiert sich die Isle of Man von ihrer besten Seite. Sonnenschein, angenehme Temperaturen und eine bis auf wenige feuchte stellen perfekte Strecke lassen die unwirtlichen Bedingungen der letzten Tage vergessen. Gleich drei Rennen stehen auf dem Programm der Tourist Trophy. Den Anfang macht die Supersport-Klasse.

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Nach seinem Triumph im ersten Supersport-Rennen am Dienstag - es war sein 34. Sieg bei der Tourist Trophy und sein 16. in dieser Kategorie - fällt der Name von Michael Dunlop auch als erstes, wenn man die Fans nach dem Sieger des zweiten Rennens fragt. Dean Harrison und Peter Hickman, die sich mit ihm das Podium teilten, werden ihm den größten Pokal allerdings nicht kampflos überlassen. Und auch Paul Jordan hatte nach seinem vierten Platz eine Rechnung offen.

Mit Rang 21 wurde Julian Trummer unter seinem Wert geschlagen. Beim Österreicher hatte man sich für die falsche Übersetzung entschieden, deshalb fehlten ihm auf der langen Sulby-Geraden zehn Meilen pro Stunde auf die Konkurrenten, die unmittelbar vor ihm in die Wertung kamen. Der 29. Platz von David Datzer darf als Erfolg gewertet werden, fehlten dem Deutsche doch Runden, nachdem er im Training zahlreiche Probleme hatte.

Ein Verkehrsunfall sorgt für eine Startverzögerung

Mit einer Stunde Verspätung gegenüber der festgelegten Startzeit - ein Unfall eines Motorradfahrers im Bereich Brandywell war dafür die Ursache - macht sich Mike Browne als erster Fahrer auf die drei Runden, das einer Renndistanz von 180,175 Kilometer entspricht. Nach ihm folgen Jordan, Harrison, Jamie Coward, David Johnson, Dunlop, Josh Brookes, Michael Evans und Hickman. Trummer geht als 23. ins Rennen, Datzer als 44.

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Es ist keine Überraschung, dass Harrison, der für seinen explosiven Start bekannt ist, das Feld bei Glen Helen 1,4 Sekunden vor Dunlop anführt. Hickman und Jordan liegen fast gleichauf auf den Plätzen 3 und 4, sind aber bereits fast drei Sekunden abgehängt. Knapp nach der markanten Ballaugh Bridge hat Harrison den zehn Sekunden vor ihm gestarteten Jordan eingeholt. Ohne viel Zeit zu verlieren findet er einen Weg an ihm vorbei.

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Als die Fahrer nach der ersten Runde die Box für den obligatorischen Tankstopp ansteuern, lautet die Reihenfolge Harrison 3,6 Sekunden vor Dunlop, Hickman (+12,2), Jordan (+16,9), Brookes (+24,6). Brown fehlt in der Zeitentabelle, weil es Probleme mit seinem Transponder gibt, er müsste allerdings zwischen Jordan und Brookes liegen.

Michael Dunlop: Beim Tankstopp an die erste Stelle

Dunlop übernimmt die erste Position, weil er von seiner Boxencrew um über fünf Sekunden schneller als Harrison abgefertigt wird. Während der nordirische Ducati-Pilot eine Sektorbestzeit nach der anderen hinlegt, scheint Harrison das Pulver verschossen zu haben. Bei der Ramsey Harrnadel hat der Brite auf seiner Werks-Honda beinahe acht Sekunden auf seinen Konkurrenten verloren. Hickman (Triumph) liegt auf einem komfortablen dritten Platz.

Die Entscheidung dürfte gefallen zu sein, zumindest, wenn Dunlop keinen Fehler unterläuft oder ihm sein Motorrad im Stich lässt. Vor den letzten 60,725 Kilometern hat er einen Vorsprung auf Harrison von über 16 Sekunden. Mit Hickman an der dritten Stelle könnte das Foto der Top-3 so aussehen, wie nach dem ersten Supersport-Rennen. Trummer wird an der 24. Stelle geführt und Datzer passiert den Grandstand auf Platz 33.

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Mit mehr als 26 Sekunden Vorsprung auf Harrison und beinahe eine halbe Minute auf Hickman holt sich Dunlop den 17. Sieg in dieser Klasse. Es ist bereits der 35. in seiner Karriere und ein Ende ist noch lange nicht absehbar. Trummer hat dieses Jahr Platz 21 gepachtet zu haben, zum dritten Mal beendet er 2026 ein Rennen an dieser Position. Für Datzer gibt es den 30. Rang.

Resultat, Supersport 2, 5. Juni