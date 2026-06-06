Senior-TT um drei Stunden verschoben, Start soll um 16.00 Uhr MESZ erfolgen

Für die Fahrer und Teams, die sich ein Jahr lang auf den absoluten Höhepunkt der Straßenrennsaison vorbereitet, war der Abbruch der Senior-TT wegen eines Unfalls in der zweiten Runde enttäuschend. Noch frustrierender musste es allerdings für Dean Harrison gewesen sein, der nach den ersten 60 Kilometern deutlich vor seinen Konkurrenten lag. Der Honda-Werksfahrer war drauf und dran, seinen Erfolg in der Senior-TT aus dem Jahr 2019 - damals übrigens auf Kawasaki - zu wiederholen.

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Für die Rennleitung war relativ rasch klar, dass die Aufräumarbeiten nach dem schweren Unfall beim «11th Milestone» zu lange dauern würden, um das Rennen nochmals über die ohnedies bereits von sechs auf vier Runden verkürzte Renndistanz zu starten. Der Neustart wurde auf Samstagmittag verlegt, obwohl die Aussichten laut den Meteorologen auf gutes Wetter nicht besonders gut waren.

Die für die Nachtstunden vorhergesagten Regenfälle fielen zwar nicht so stark wie befürchtet aus, doch aufgrund der niedrigen Bewölkung kann die Sonne ihre Kraft nicht entfalten und die Strecke nicht im benötigten Ausmaß zum Auftrocknen bringen. Deshalb wurde das Programm, das auch noch das zweite Rennen der Klasse Sportbike beinhaltet, vorerst um drei Stunden verschoben. Der Start der Senior-TT soll nun um 16.00 Uhr MESZ erfolgen. Die Sportbikes sollen um 19.00 Uhr MESZ folgen.

Aktualisierung der Startzeiten

Die Rennleitung sah sich veranlasst, den Start nochmals zu verschieben. Nun sollen die Fahrer der Senior-TT, denen um 16.45 Uhr MESZ eingeräumt wird, sich in einer Trainingsrunde mit den Bedingungen anzufreunden, ab 18.00 Uhr MESZ losgelassen werden. Auch die Hoffnung, das zweite Rennen der Sportbike-Kategorie über zwei Runden zu fahren, wurde noch nicht aufgegeben. Neuer Starttermin: 20.15 Uhr MESZ.

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