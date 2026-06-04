TT 2026: Rennen am Donnerstag abgesagt, Aussichten für Freitag positiv

Die Wettervorhersage der Meteorologen der Wetterstation auf der Isle of Man war für den Donnerstag ohnedies nicht vielversprechend und der Österreicher Julian Trummer ging schon am Mittwochabend in seiner Botschaft an die Fans davon aus, dass er keine Chance sieht, das ursprünglich für Samstag angesetzte erste Rennen der Superstock-Klasse durchzuführen.

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Zum Leidwesen aller an der Tourist Trophy Beteiligten sah die Rennleitung frühzeitig ein, dass eine Verschiebung und das Zuwarten auf Wetterbesserung keinen Sinn ergeben: «Aufgrund der für den gesamten Tag vorhergesagten tiefhängenden Wolken, des Regens und der Schauer hat der Rennleiter bestätigt, dass heute keine Rennen stattfinden werden.»

«Gemäß der gestern veröffentlichten Aktualisierung des Zeitplans für den Fall solcher Umstände wird das erste Superstock-Rennen für die TT 2026 nun abgesagt. Die Aussichten für Freitag bleiben positiv, das heißt, die Mountain Road wird ab 09:00 Uhr, alle weiteren Straßen sind ab 10:00 Uhr gesperrt. Das Programm mit einem freien Training und drei Rennen beginnt um 10:30 Uhr.»