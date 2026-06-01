Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Road Racing

  4. /

  5. Road-Racing

  6. /

  7. News

Werbung

Drei Rennen an einem Tag, Superstock-Lauf wird am Dienstagabend nachgeholt

Am Samstag konnte bei der Tourist Trophy der erste Superstock-Lauf nicht gefahren werden, jetzt soll er am Dienstagabend nach den beiden Rennen der Klassen Supersport und Sportbike nachgeholt werden.

Road-Racing

Michael Dunlop könnte am Dienstag bei der TT gleich dreimal gewinnen
Michael Dunlop könnte am Dienstag bei der TT gleich dreimal gewinnen
Foto: Alastair McCook
Michael Dunlop könnte am Dienstag bei der TT gleich dreimal gewinnen
© Alastair McCook

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Mit niedrigen Wolken an der höchsten Stelle der Rennstrecke, dichtem Nebel, Regenschauer und der Prognose, dass sich die Wettersituation auch in den nächsten Stunden nicht bessern würde, hatten am Samstag die Veranstalter der Tourist Trophy auf der Insel Man keine Chance, die Piloten zum ersten Superstock-Rennen wie geplant antreten zu lassen.

Werbung

Werbung

Am Ruhetag wurden die Teams und Fans von der Organisation in Kenntnis gesetzt, dass das Rennen am Dienstagabend über die volle Renndistanz von drei Runden nachgeholt wird.

Für die Fahrer wird Dienstag, der 2. Juni, ein langer Tag, denn für 12.00 Uhr MESZ ist das erste Supersport-Rennen über drei Runden auf dem über 60 Kilometer langen Snaefell Mountain Course angesetzt. Um 15.00 Uhr MESZ werden sich die Piloten der Sportbike-Klasse auf den Weg machen. Auch ihr Rennen geht über drei Runden.

Empfehlungen

Danach ist eine längere Pause vorgesehen, die die Piloten zum Ausruhen und Aufladen ihrer Batterien nutzen werden. Um 19:30 Uhr MESZ steht dann das verschobene Rennen auf dem Programm. Weil laut Reglement ein Fahrer an einem Tag aber nur neun Runden fahren darf, wurde die Renndistanz bei den Supersportlern von vier auf drei Runden verkürzt.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Road Racing News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM